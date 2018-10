BAT będzie kosztował Tauron 800-900 mln zł

Tauron Polska Energia szacuje koszt dostosowania istniejących bloków energetycznych do konkluzji BAT na 800-900 mln zł, poinformował prezes Filip Grzegorczyk.

Jeśli chodzi o modernizacje, to jest to przede wszystkim kwestia dostosowania jednostek wytwórczych do konkluzji BAT. Kilka bloków, w szczególności klasy 200 MW, będzie podlegało modernizacji. Koszt szacunkowo wyniesie w okolicach 800-900 mln zł - powiedział Grzegorczyk podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Podkreślił, że kwota ta dotyczy zarówno spółki zależnej Tauron Wytwarzanie, jak i Tauron Ciepło.

Bloki muszą zostać dostosowane do konkluzji BAT do 2021 r. BAT to standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE.

Jednocześni Grzegorczyk poinformował, że inwestycja w budowę Elektrociepłowni Stalowa Wola jest zaawansowana w 86 proc.

Realizujemy też budowę Elektrociepłowni Stalowa Wola na paliwo gazowe. Stan zaawansowania prac w tym projekcie wynosi 86 proc. - powiedział Grzegorczyk podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Przypomniał, że termin oddania bloku to IV kw. 2019 r., podobnie jak bloku 910 MW w Jaworznie.

W zakresie obu inwestycji nie ma przesłanek, aby mówić o opóźnieniach - powiedział prezes.

Inwestycja w Stalowej Woli, która jest wspólnym przedsięwzięciem Taurona Polskiej Energii i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa, obejmuje budowę bloku gazowo-parowego o mocy elektrycznej 450 MWe i cieplnej 240 MWt. Blok gazowo-parowy pracujący w wysokosprawnej kogeneracji jest budowany na terenie istniejącej już elektrowni w Stalowej Woli. Blok ma zostać przekazany do eksploatacji na koniec 2019 r.

Tauron Polska Energia S.A. jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Jest notowana na GPW od 2010 r. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2010 r.

(ISBnews)SzSz