Kontrola z ZUS na L4, a prywatny numer telefonu

Kilka dni temu Rada Ministrów przyjęła „Pakiet MŚP”, czyli projekt zmian w ustawach dotyczących małych oraz średnich przedsiębiorstw. O jednym z punktów, a konkretnie zmianach w formie zawiadamiania pracownika na L4 o kontroli z ZUS, zrobiło się głośno. Ministerstwo wyjaśnia jednak wszelkie wątpliwości.

Wśród osób, które zapoznały się z projektem zmian szybko pojawiły się wątpliwości – czy ZUS będzie miał mój prywatny numer telefonu bądź adres mailowy? Nie brakowało również obaw związanych z udostępnianiem tego typu danych, a obowiązującymi przepisami RODO. Na oficjalny komunikat Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii nie trzeba było jednak długo czekać.

Ministerstwo uspokaja

W oficjalnym komunikacie ministerstwa możemy przeczytać, że „projektowane przepisy nie zawierają upoważnienia dla pracodawcy do przekazywania do ZUS takich danych osobowych pracownika, jak jego prywatny adres mailowy czy numer telefonu”.

Co zatem ulegnie zmianie?

To co ma się zmienić - zgodnie z Pakietem MŚP - to poszerzenie katalogu form zawiadomienia ubezpieczonego o badaniu kontrolnym przez lekarza orzecznika o telefon i mail – czytamy w komunikacie