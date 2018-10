Split payment nie wpłynął na płynność firm

Mechanizm podzielonej płatności w VAT (MPP) (czyli split payment) nie spowodował problemów z płynnością firm, które otrzymują płatności w tym systemie - ocenił dyrektor departamentu podatku od towarów i usług w MF Wojciech Śliż.

Śliż powiedział, powołując się na dane z pierwszych dwóch miesięcy obowiązywania dobrowolnej podzielonej płatności (od 1 lipca br.), że są one pozytywne z punktu widzenia systemu, niemniej okres jest za krótki, aby mówić o jakichkolwiek tendencjach.

Dane są pozytywne w sensie liczby transakcji, wartości transakcji, liczby podmiotów, które wykonały przelewy w podzielonej płatności. To także bardzo dobre dane, jeśli chodzi o ilość błędów i wniosków o uwolnienie środków z rachunków VAT - wyjaśnił Śliż.

Z przedstawionych przez niego informacji wynika, że przez dwa miesiące w systemie podzielonej płatności zostało zapłacone 2,4 mln faktur, pieniądze w MPP trafiły na konta 120 tys. podmiotów, co stanowi 8 proc. z 1,6 mln firm. Obliczono, że wartość przelewów brutto w MPP sięgnęła 40 mld zł, z tego 8 mld zł trafiło na rachunki VAT. Oznacza to, że faktury w MPP stanowiły 1,5 proc. z około 160 mln wszystkich uwzględnionych w rejestrach zakupów za te dwa miesiące, wartościowo stanowiły 5 proc.

Śliż powiedział, że zazwyczaj w MPP płacono faktury na kwoty wyższe niż przeciętna, 30 przedsiębiorstw zrealizowało więcej niż 1 tys. przelewów w MPP, natomiast rekordzista miał ich 19 tys. Podkreślił, że patrząc na skalę płatności w MPP widać, iż nie sprawdziły się oczekiwania rynku, zgodnie z którymi tylko duże podmioty miałyby włączyć się masowo do split payment.

Dyrektor w MF poinformował, że na 2,4 mln transakcji w MPP, nie udało się zrealizować 18 tys. przelewów - pieniądze nie dotarły na rachunek odbiorcy. To wynik błędów, z których 95 proc. związanych jest z próbą wysłania płatności w MPP na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR) kontrahenta. Ministerstwo wielokrotnie ostrzegało, żeby tego nie robić, niemniej przedsiębiorcy nie zawsze mają informacje tym, że rachunek wystawcy faktury wykorzystywany w działalności gospodarczej jest ROR-em. W takim przypadku pieniądze wracają na konto wysyłającego przelew, jednak kwota odpowiadająca VAT trafia na rachunek VAT. Doradcy podatkowi zwracali uwagę, że ten sposób nieświadomie można zasilić własne konto VAT.

To problem pozorny. Jeżeli ktoś chce zapłacić w MPP, to należy poprosić kontrahenta o udostępnienie rachunku rozliczeniowego, na który można dokonać płatności w tym mechanizmie. W ten sposób kwota, która zasiliła rachunek VAT zostanie z niego zwolniona - tłumaczy Śliż.

Statystyki MF pokazują, że około 300 przypadków to próby wysłania pieniędzy na rachunki nieistniejące, albo przelewy walutowe, które nie są możliwe w mechanizmie split payment.

Innych istotnych błędów nie było. Najbardziej cieszy nas to, że - co do zasady - poza jednym przypadkiem nie było błędów wynikających z funkcjonowania systemu. Jeden z banków opóźnił się nieco z wdrożeniem podzielonej płatności. Problem ten został już naprawiony - powiedział Śliż.