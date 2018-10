Możliwa obniżka VAT na publikacje elektroniczne

Ministerstwo Finansów chce jak najszybciej przedstawić propozycję obniżenia stawek VAT na publikacje elektroniczne - poinformowała we wtorkowym komunikacie resrotu finansów szefowa tego resortu Teresa Czerwińska. Minister liczy, że zmiany wejdą w życie na początku 2019 r.

Czerwińska przypomniała, że Rada ECOFIN przyjęła we wtorek dyrektywę zrównującą stawki podatku stosowanego do książek, gazet i czasopism w wersji elektronicznej ze stawkami stosowanymi do publikacji w formie tradycyjnej - papierowej. Minister zaznaczyła, że Polska od początku popierała ideę ujednolicenia stawek VAT niezależnie od formy publikacji.

To pozytywnie wpłynie na rozwój rynku książki, publikacji, w tym badawczo-naukowych, zwiększy legalny zasób książek cyfrowych i będzie zapobiegało rozwojowi piractwa internetowego. Ministerstwo Finansów chce jak najszybciej przedstawić propozycję zmian, która będzie zakładać obniżenie stawek VAT na publikacje elektroniczne. Liczę, że to bardzo potrzebne i korzystne rozwiązanie wejdzie w życie jak najszybciej, już na początku 2019 roku - oświadczyła Czerwińska cytowana w komunikacie MF.

We wtorek w Luksemburgu ministrowie finansów krajów członkowskich UE porozumieli się co do umożliwienia objęcia elektronicznych wydań książek i gazet obniżoną stawką podatku VAT. Umowa pozwoli państwom UE na stosowanie obniżonych, a nawet zerowych stawek VAT na publikacje elektroniczne. Obecnie są opodatkowane stawką co najmniej 15 proc., bo traktowane są jako usługi elektroniczne.

E-book to książka, e-dziennik to gazeta! To dobra wiadomość dla prasy i sektora kulturalnego - napisał po osiągnięciu porozumienia na Twitterze unijny komisarz ds. finansowych Pierre Moscovici.

Sprawa była pilna, bo państwa członkowskie musiały zmienić przepisy. Zobowiązywało je do tego orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE, który w 2015 r. uznał, że stosowanie obniżonej stawki VAT na elektroniczne książki i prasę, co wprowadziła Francja i Luksemburg, jest niezgodne z europejską dyrektywą o VAT.

Zdaniem sędziów e-booki i e-gazety to usługi dostarczane drogą elektroniczną, a dyrektywa obecnie wyklucza stosowanie niższych stawek dla takich usług. W wyroku z 2017 r. Trybunał stwierdził, że oferowanie książek w formie papierowej i elektronicznej jest do siebie bardzo podobne. Co za tym idzie, stosowanie różnego opodatkowania nie powinno mieć miejsca.

KE tłumaczyła, że nie chodzi o to, by kogokolwiek zmuszać do zmiany systemu VAT, a jedynie o zapewnienie państwom członkowskim większej swobody. Nowelizacja nie wprowadza żadnego obowiązku dla państw członkowskich.

Pozytywną opinię w tej sprawie wyraził Parlament Europejski. Żeby jednak przepisy mogły zostać przyjęte, potrzeba było jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich.

Obecnie, zgodnie z dyrektywą o VAT, państwa unijne mogą stosować obniżoną, a w niektórych przypadkach nawet zerową stawkę tego podatku na publikacje drukowane, jak książki, gazety i czasopisma. Jednak elektroniczne wydania tych publikacji muszą już być objęte podstawową stawką VAT, z wyjątkiem książek cyfrowych dostarczanych na nośniku fizycznym, jak np. CD.

Ministrowie przyjęli również dyrektywę ws. mechanizmu, który może służyć zwalczaniu oszustw karuzelowych przez państwa najbardziej na nie narażone (tzw. ogólny mechanizm odwrotnego obciążenia, General Reverse Charge Mechanism). Polska nie planuje stosowania tego mechanizmu, gdyż w ramach realizowanej strategii walki z oszustwami w VAT i redukowania luki VAT wprowadza rozwinięte narzędzia analityczne (np. JPK, STIR) oraz alternatywne sposoby rozliczania VAT, takie jak mechanizm podzielonej płatności (split payment).

Ministrowie podsumowali tegoroczną edycję Semestru Europejskiego, czyli cyklu koordynacji polityk gospodarczych i budżetowych państw członkowskich UE. Zauważono poprawę jego funkcjonowania, m.in. w zakresie przepływu informacji między państwami członkowskimi i KE. Zwracano uwagę na napięty harmonogram prac w przyszłym roku i możliwe przesunięcie momentu publikacji projektu zaleceń dla państw członkowskich dot. polityki gospodarczej, w związku z terminem wyborów do Parlamentu Europejskiego w maju 2019 r.

Resort podaje także, że wprowadzono zmiany na liście jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych. Liechtenstein i Peru zostały z niej usunięte na skutek pozytywnej oceny reform przeprowadzonych przez te państwa.

Komisja Europejska przedstawiła nowe propozycje dotyczące wzmocnienia nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami finansowymi UE, aby lepiej przeciwdziałać zagrożeniom związanym z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Obejmują one m.in. wzmocnienie roli Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (European Banking Authority, EBA) i poprawę współpracy między organami nadzoru - czytamy w komunikacie.

Na podst. PAP/ISBNews