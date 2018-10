Energa zainwestuje 10 mld zł w sieć dystrybucyjną

Energa przeznaczy ponad 10 mld zł na inwestycje w sieć dystrybucyjną w latach 2018-2025 - poinformowała p.o. prezesa Alicja Barbara Klimiuk.

W zakresie sieci dystrybucyjnych w ciągu najbliższych 8 lat łącznie zamierzamy wydać ponad 10 mld zł - powiedziała Klimiuk podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Wskazała, że najważniejsze zadania to budowa i rozbudowa sieci w związku z przyłączaniem nowych odbiorców (planowane nakłady to ok. 4 mld zł), budowa i rozbudowa sieci w związku z rosnącymi przepływami oraz przyłączaniem źródeł energii (ok. 1 mld zł), modernizacja sieci dystrybucyjnej w celu spełnienia wymogów jakościowych i zapewnienia niezawodności dostaw (ok. 4,2 mld zł), inteligentne opomiarowanie (0,8 mld zł).

Czyli średniorocznie w latach 2018-2025 Energa zamierza przeznaczyć 1,3 mld zł na inwestycje w sieć dystrybucyjną - podsumowała prezes.

W ramach inwestycji w sieć dystrybucyjną realizowany jest też program kablowania sieci.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW.

Jak mówiła Klimiuk, koncern planuje zainwestować w ok. 1.000 MW mocy wytwórczych w najbliższych latach, oprócz realizowanej wspólnie z Eneą inwestycji w Elektrownię Ostrołęka C.

Planujemy nasze inwestycje w moce wytwórcze w najbliższych latach w ok. 1.000 MW - będą to dwie jednostki gazowo-parowe w północnej części Polski - zapowiedziała prezes. Aktualnie mamy przygotowany projekt [w energetyce odnawialnej] 30 MW, który po aukcji OZE jesteśmy w stanie zrealizować - powiedziała Klimiuk podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

W trakcie procedury przetargowej jest natomiast blok biomasowy w Kaliszu o mocy brutto 10 MW.

