300 mld zł aktywów PKO BP

Wartość aktywów największego polskiego banku osiągnęła właśnie poziom 300 mld zł – dowiedzieliśmy się w biurze prasowym banku.

To, co prezes PKO BP Zdzisław Jagiełło zapowiadał pod koniec ubiegłego roku, właśnie się spełniło – aktywa banku przekroczyły poziom 300 mld zł. To znacznie więcej niż wynoszą aktywa drugiego na rynku Banku Pekao, które nie przekroczyły 200 mld zł.

Ta różnica jest najlepszym dowodem na to, że najlepiej rozwijają się banki pod polskim kierownictwem. Wprawdzie Bank Pekao od roku jest już w polskich rękach, ale wcześniej kontrolowany był przez Włochów. I wtedy właśnie przegrał wyścig z PKO BP. W 2007 r., po przejęciu większości operacji BPH, Pekao miał przez moment większe aktywa niż PKO BP, jednak w czasie kryzysu i w kolejnych latach bank znacznie zwolnił swój rozwój, podczas gdy PKO BP wykorzystał ten czas do rozwoju biznesu i do modernizacji.

Jako ciekawostkę można podać fakt, że PKO BP ze swoimi 300 mld zł aktywów jest warto więcej – 53,72 mld zł, czyli ok. 12,5 mld euro – niż drugi pod względem wielkości bank Niemiec, czyli Commerzbank (11,2 mld euro), którego aktywa sięgają 700 mld euro.