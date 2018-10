Energetyczne kaprysy UE będą kosztować 4 mld zł

Do 2022 r. polski sektor energetyczny musi dostosować istniejące bloki energetyczne do konkluzji BAT. BAT to standard służący określaniu wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE. Dziś Tauron, PGE i Enea podały ile będzie kosztować taka operacja.

I tak modernizacja w Enei to 500 mln zł,w PGE 2,2 mld zł i Tauron 800-900 mln zł, o takich kwotach dzisiaj mówili prezesi spółek.

Jak poinformował Piotr Adamczak wiceprezes Enei główne modernizacje dotyczą 4700 MW mocy. W latach 2019-2021 łączna moc modernizowanych bloków to 2046 MW, w tym w lokalizacji Kozienice modernizacja bloków klasy 200 1,2,3,4,5,6 i 7, w lokalizacje Połaniec modernizacja bloków 225 MW bloku nr 5 - wymienił Adamczak podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Enea Wytwarzanie planuje też m.in. modernizację bloków klasy 500 i remont kapitalny bloku 11 w 2022 r. W 2023 r. modernizowane będą bloki klasy 200 (nr 2 i 7) i blok klasy 500 (nr 9).

Łączne przewidywane nakłady inwestycyjne to 1 mld zł, w tym związane z konkluzjami BAT to 500 mln zł - powiedział wiceprezes. W zakresie sieci dystrybucyjnej szacujemy wydatki na poziomie ponad 1 mld zł rocznie. Te wydatki koncentrują się na inwestycjach w sieci, na teleinformatyce i infrastrukturze dla wspomagania działalności - wskazał też Adamczak.

Tymczasem PGE ocenia, że koszt dostosowania istniejących bloków energetycznych do konkluzji BAT będzie wyższy niż wcześniej szacowany i wyniesie ok. 2,2 mld zł, poinformował wiceprezes Ryszard Wasiłek. W marcu br. PGE szacowała nakłady inwestycyjne na dostosowanie swoich jednostek do wymagań konkluzji BAT na 1,9 mld zł.

Wasiłek dodał, że w większości lokalizacji umowy zostały już podpisane. Jedynie w przypadku Elektrowni Rybnik zarząd musi podjąć decyzję o dokładnym zakresie prac.

Również Filip Grzegorczyk prezes Tauron przyznał, że kilka bloków, w szczególności klasy 200 MW, będzie podlegało modernizacji.

Koszt szacunkowo wyniesie w okolicach 800-900 mln zł - powiedział Grzegorczyk podczas posiedzenia sejmowej Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa.

Podkreślił, że kwota ta dotyczy zarówno spółki zależnej Tauron Wytwarzanie, jak i Tauron Ciepło.