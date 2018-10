Bankowa oferta dla firm odpowiedzialności społecznej

Bank BGŻ BNP Paribas rozrzeszył swoją ofertę o wsparcie dla przedsiębiorstw ekonomii społecznej. To firmy, które oprócz maksymalizacji zysku wyznaczają sobie cele społeczne i inwestują wypracowane zyski w działalność gospodarczą, oświatową lub kulturalną, której celem jest integracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem.

Bank wraz z NESsT - międzynarodową organizacją inwestującą w przedsiębiorstwa społeczne - pilotażowo udzielił finansowania Stowarzyszeniu na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko. Jest to organizacja pożytku publicznego, wspierająca aktywność zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Polski rynek pracy nie zapewnia osobom niepełnosprawnym intelektualnie wystarczających możliwości zatrudnienia. Ci młodzi ludzie potrzebują specjalistycznego, ciągłego wsparcia emocjonalnego oraz organizacyjnego. Wielu pracodawców, mimo szczerych chęci, nie jest gotowych do stworzenia miejsc pracy dostosowanych do specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych intelektualnie. Dlatego właśnie utworzyliśmy Siedlisko. Oferta naszych usług odpowiada zapotrzebowaniu lokalnej społeczności i kompetencjom osób niepełnosprawnych, którym zapewniamy 17 miejsc pracy. Nasza firma społeczna powstała dzięki determinacji liderów organizacji i dofinansowaniu ze środków unijnych. Cieszymy się, że jako pierwsze przedsiębiorstwo społeczne korzystamy z oferty banku BGŻ BNP Paribas. Taka oferta da szansę na rozwój wielu innym przedsiębiorstwom ekonomii społecznej - a w szczególności tym, które opierają swoją działalność o produkcję i usługi - mówi Teresa Truch, zastępca prezesa Zarządu Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Siedlisko.

W Polsce działa kilkanaście tysięcy podmiotów ekonomii społecznej.

Funkcjonują na różnych zasadach: jako organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej. Ich działalność pomaga osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, również w aktywizacji zawodowej.

Przedsiębiorstwa społeczne są na etapie silnego rozwoju w Polsce. W Polsce w 2017 roku mieszkały ponad 3 miliony osób niepełnosprawnych powyżej 16. roku życia, a tylko niespełna 18 proc. z nich miało pracę. W krajach Europy Zachodniej pracuje co drugi niepełnosprawny.

Przedsiębiorstwa społeczne, by się rozwijać i prowadzić swoją działalność na szerszą skalę, potrzebują zewnętrznego finansowania. Korzystają więc z grantów, dotacji i darowizn, ale niestety nie zawsze są to wystarczające kwoty, by zapewnić pieniądze na bieżącą działalność i rozwijanie nowych projektów. Mimo iż część ich dochodu pochodzi z komercyjnej działalności gospodarczej, to finansowanie bankowe często nie jest dla nich dostępne, ponieważ nie są w stanie spełnić takich samych warunków jak tradycyjne przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, mają trudności z udokumentowaniem odpowiedniej zdolności kredytowej. Co ciekawe, jak pokazują doświadczenia takich krajów jak Włochy, Belgia, Francja czy Luksemburg - przedsiębiorstwa ekonomii społecznej bardziej skrupulatnie niż inne spłacają swoje zobowiązania. Stąd wziął się nasz pomysł współpracy z NESsT, organizacją, która na polskim rynku działa od 2013 roku i która w tym czasie zdobyła duże doświadczenie, udzielając bezpośredniego wsparcia biznesom społecznym i uczestnicząc w inicjatywach na rzecz wzmocnienia sektora inwestycji społecznych” - powiedział Marcin Grabiszewski, dyrektor Departamentu Kredytów Bankowości Detalicznej i Biznesowej w Banku BGŻ BNP Paribas.