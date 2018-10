100 tys. umów w kantorze online PKO BP

Od początku 2018 roku zawarto ponad 100 tys. umów na korzystanie z kantoru wymiany walut PKO Banku Polskiego. Klienci dokonali w kantorze online ponad 300 tys. transakcji – za pomocą serwisu transakcyjnego iPKO oraz aplikacji IKO.

Internetowy kantor wymiany walut działa w PKO Banku Polskim od początku 2018 roku w serwisie bankowości elektronicznej iPKO, a od lipca możliwe jest zawieranie transakcji również z poziomu aplikacji mobilnej IKO. Od początku funkcjonowania kantoru zawarto ponad 100 tys. umów oraz dokonano transakcji na łączną kwotę 1,4 mld zł.

Kantor internetowy dla wielu naszych klientów stał się już standardem i cieszy się coraz większym zainteresowaniem, szczególnie w okresie wakacji. Najchętniej wymieniane są waluty: euro, korony norweskie, dolary, a przez aplikację IKO również korona szwedzka. Tak wysokie zainteresowanie kantorem to dowód na to, że klienci doceniają nowoczesne i proste rozwiązania. W połączeniu z kartą walutową, kantor pozwala zarządzać finansami i obsługiwać codziennie płatności w obcych walutach – podkreśla Paweł Placzke, dyrektor Departamentu Produktów Klienta Indywidualnego w PKO Banku Polskim.

Kantor internetowy PKO Banku Polskiego umożliwia wygodną i szybką wymianę 28 par walutowych z dowolnego miejsca o każdej porze. Rozliczenie transakcji następuje natychmiast, co oznacza bardzo szybki dostęp do środków. Wystarczy mieć przy sobie telefon z aktywną aplikacją IKO oraz - poza kontem osobistym w złotówkach - rachunek walutowy w danej walucie obcej.

Od lipca niemal połowa zawieranych transakcji odbywa się dzięki mobilnej aplikacji IKO. Klienci korzystający z kantoru internetowego mogą śledzić wykresy walutowe online oraz korzystać z powiadomień/alertów SMS i push w momencie, gdy kurs waluty osiągnie wyznaczony poziom.

Od 1 czerwca br. każda karta debetowa do konta prowadzonego w PLN posiada jednocześnie funkcję wielowalutową. Wystarczy do karty podpiąć co najmniej jeden rachunek walutowy w jednej z 7 walut (EUR, GBP, USD, CHF, DKK, NOK, SEK) i rozliczać bezpośrednio w walutach transakcje kartowe. Za rachunek walutowy nie jest pobierana miesięczna opłata, gdy jest on podpięty do karty wielowalutowej.

Z analogicznej usługi wymiany walut online w PKO Banku Polskim chętnie korzystają klienci firmowi i korporacyjni w ramach usługi iPKO dealer.

AR