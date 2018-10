Zapowiada się rekord w polskich portach

Przeładunki w polskich portach mogą osiągnąć poziom 100 mln ton w tym roku, byłby to historyczny rekord - poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Prawdopodobnie w tym roku pokonamy historyczną barierę 100 mln ton przeładunków w polskich portach. Do końca sierpnia przeładunki wyniosły prawie 60 mln ton, więc możemy zakładać, że te 100 mln ton uzyskamy - powiedział Gróbarczyk.

Pod koniec sierpnia Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w okresie pierwszych ośmiu miesięcy tego roku w portach morskich przeładowano łącznie 59,9 mln ton ładunków, czyli o 21,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Urząd poinformował, że w samym sierpniu przeładunki w polskich portach wzrosły w stosunku do sierpnia poprzedniego roku o 16,9 proc., do 7,5 mln ton ładunków.

Znacznie wzrosła masa pozostałych ładunków drobnicowych (o 45,9 proc.), ładunków masowych suchych - o 25,8 proc. (w tym węgla i koksu - o 48,2 proc.) oraz kontenerów (o 18,3 proc.). Wielkość przeładunków masowych ciekłych zwiększyła się o 6,2 proc. przy jednoczesnym spadku przeładunków ropy naftowej - o 5,6 proc.) - informuje GUS.

Urząd podał, że w większości portów w sierpniu przeładowano więcej ładunków niż przed rokiem (z wyjątkiem portu Police, gdzie notowano spadek o 33,9 proc. do 0,1 mln ton).

Znacznie wzrosła wielkość obrotów ładunkowych w porcie Gdynia (o 28,1 proc. do 1,9 mln ton), Gdańsk (o 16,7 proc. do 3,3 mln ton) oraz Świnoujście (o 16,4 proc. do 1,3 mln ton). Wzrost obrotów ładunkowych notowano także w porcie Szczecin (o 7,6 proc. do 0,8 mln ton).

Według GUS w polskich portach morskich w całym 2017 r. przeładowano 78,4 mln ton ładunków, czyli o 7,5 proc. więcej niż w roku poprzednim.

PAP, MS