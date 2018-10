Poczta rzuciła 10 tys. wyzwań konkurencji

Usługa Poczty Polskiej „Odbiór w Punkcie” od października jest dostępna w 10 tys. miejsc, a w ciągu najbliższych miesięcy liczba punktów odbioru wzrośnie do 11 tys., podała Poczta.

Klienci Poczty Polskiej mają do dyspozycji już 10 tys. punktów odbioru: placówki i automaty pocztowe, sklepy Żabka i Freshmarket, stacje paliw Orlen oraz kioski RUCH-u. Kluczem do sukcesu są dobre lokalizacje oraz szybka i wygodna dostawa, która dla klientów jest coraz ważniejszym czynnikiem i od niego uzależniają swoje decyzje zakupowe w sieci - czytamy w komunikacie.

„Odbiór w Punkcie” to usługa umożliwiająca odebranie przesyłki w wybranym przez siebie miejscu i o dogodnej porze. W ramach sieci Poczta udostępnia punkty czynne 24h, bądź działające do późnych godzin wieczornych 7 dni w tygodniu. W najbliższych miesiącach liczba punktów dostępnych w sieci wzrośnie do 11 tysięcy.

Poczta Polska jest dziś liderem tego obszaru w Polsce. Dysponujemy największą siecią punktów odbioru, złożoną z punktów największych marek detalicznych w kraju. Obserwujemy kilkudziesięcioprocentowe wzrosty wolumenów paczek odbieranych w punktach i wzrost udziału tej formy dostawy w całym wolumenie KEP Poczty Polskiej - powiedział członek zarządu Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel.

Poczta Polska staje się aktywnym graczem na rynku usług kurierskich i paczkowych w dynamicznie rozwijającym się segmencie e-commerce, czego dowodem jest wejście z usługą do stałej oferty Allegro. Na platformie dostępna jest już nowa metoda dostawy - Allegro Poczta Polska Odbiór w Punkcie. Dodatkowo, usługa „Odbiór w Punkcie” została włączona do programu Allegro Smart!.

ISBNews, MS