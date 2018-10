W samorządach zagrożonych jest 108 mln euro

Fundusze unijne w ramach programów krajowych są lepiej wydawane niż w regionalnych - podkreślił w środę wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak. Dodał, że w ramach RPO zagrożonych jest 108 mln euro w pięciu województwach.

Przedstawiciel MIiR przedstawił w Sejmie informację bieżącą (na wniosek PiS) nt. wykorzystania krajowych i regionalnych środków europejskich.

Poinformował, że na koniec września średni poziom wykorzystania środków unijnych w kontraktacji w programach krajowych wynosił 67 proc. dostępnych środków, natomiast w Regionalnych Programach Operacyjnych 59 proc.

Duża różnica także jest odnotowana pod względem wnioskowania o renuncjację do Komisji Europejskiej. W programach krajowych jest to 22 proc. alokacji, a w regionalnych zaledwie 15 proc. - dodał.

Hamryszczak ocenił, że stan zaawansowania niektórych RPO jest na tyle niepokojący, że włączyła się w to KE. Chodzi o województwa: lubelskie, świętokrzyskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Wskazał, że według danych na 30 września br. w RPO „wciąż jest zagrożona kwota 108 mln euro” i dotyczy to pięciu województw. Na Podlasiu to (34 mln euro), w Warmińsko-Mazurskim (29 mln euro), Świętokrzyskim (22 mln euro), Śląskim (13 mln euro) i Małopolskim (blisko 10 mln euro).

W odniesieniu do województwa kujawsko-pomorskiego, to chciałbym podkreślić, że po interwencji ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego dane na 30 września wskazują, że wyeliminowano zagrożenie utraty środków w ramach zastosowania zasady n+3. Niemniej jest to region o jednym z najniższych wśród regionalnych programów operacyjnych poziomów kontraktacji. Zaledwie 51 proc. środków dostępnej alokacji i jednym z najniższych poziomów wnioskowania o refundację do Komisji Europejskiej - zaledwie 14 proc. powiedział wiceszef resortu inwestycji i rozwoju.