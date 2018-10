Jutro ostatnia okazja na rejestrację na CYBERSEC 2018

Jeszcze tylko do 4 października do godz. 23:59 można rejestrować się na IV Europejskie Forum Cyberbezpieczeństwa – CYBERSEC 2018, które odbędzie się 8–9 października w Krakowie. CYBERSEC to jedna z najważniejszych i największych konferencji w Europie kompleksowo omawiająca najważniejsze kwestie cyberbezpieczeństwa. Organizatorem forum jest think tank Instytut Kościuszki.

W czasie konferencji przedstawionych zostanie wiele ważnych światowych trendów kształtujących dyskusje o cyberbezpieczeństwie. Jednym z nich jest rola kobiet w rozwoju sektora ICT. Tego dotyczyć będzie wystąpienie Mary-Jo de Leeuw, współzałożycielki i wiceprezes Women in Cyber Security Foundation.

Chcemy zainspirować kobiety, aby dołączyły do zdominowanej przez mężczyzn branży i budowały bezpieczne środowisko cyfrowe. Między innymi od tego zależy przyszłość transformacji cyfrowej – mówi Izabela Albrycht, prezes Instytutu Kościuszki i jedna z założycielek CYBERSEC.

Prezentacje i panele dyskusyjne będą tradycyjnie toczyć się w ramach czterech równoległych ścieżek tematycznych: Państwo, Obrona, Przyszłość i Biznes.

Ścieżka Państwo będzie w dużej mierze poświęcona Inicjatywie Cyfrowego Trójmorza, której celem jest wzmocnienie współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa w Europie Środkowo-Wschodniej i przyspieszenie transformacji cyfrowej. Innymi ważnymi zagadnieniami poruszanymi w trakcie obrad będą m.in. kwestie budowania stabilności w cyberprzestrzeni i wpływu tego procesu na międzynarodowe bezpieczeństwo. Omówiona zostanie także kwestia dążenia Europy do tzw. cybernetycznej autonomii, czyli zbudowania środowiska cyberbezpieczeństwa w oparciu o godnych zaufania dostawców produktów i usług.

W ramach Ścieżki Obrona pierwszy raz wystąpi też w Polsce zastępca sekretarza generalnego NATO ds. nowych wyzwań bezpieczeństwa – Antonio Missiroli, który odniesie się do postanowień ostatniego Szczytu Sojuszu w Brukseli m.in. w zakresie współpracy w temacie cyberbezpieczeństwa na linii NATO-UE.

Ścieżka Przyszłość zarysuje futurystyczną wizję zagrożeń ze strony cyberprzestępców i skonfrontuje ją z planami ich zwalczania przez organa ścigania, w tym między innymi Europol, który reprezentował będzie Steven Wilson - szef European Cybercrime Center (EC3).

Wreszcie Ścieżka Biznes przybliży uczestnikom takie tematy, jak potrzebę budowania zaufania w biznesie w kontekście zapewniania bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, bezpieczny rozwój nowoczesnej sieci komórkowej 5G, czy niesłychanie aktualny temat ochrony danych osobowych w cyfrowym świecie. W ramach tej ścieżki prelegenci postarają się też rozważyć rolę i potencjał technologii blockchain w budowaniu zaufania do publicznych i komercyjnych usług cyfrowych.

CYBERSEC zaoferuje także sesje specjalne, podczas których omówione zostaną m.in. kwestie odbudowania zaufania do platform społecznościowych. Jest to temat niezwykle istotny szczególnie po skandalu związanym z działalnością Cambridge Analitica.

Możliwa będzie także rozmowa z uznanymi autorami, piszącymi o kwestiach bezpieczeństwa. W dyskusji udział wezmą Alexander Klimburg autor „Darkening Web - the War for Cyberspace”, Kim Zetter, dziennikarka - zdobywczyni licznych nagród i autorka „Countdown to Zero Day: Stuxnet and the Launch of the World’s First Digital Weapon” i Edward Lucas, autor „Cyberphobia: Identity, Trust, Security and the Internet”.

Misją organizatorów jest również wsparcie rozwoju młodych talentów w branży cyberbezpieczeństwa. W trakcie tegorocznej edycji, laureaci wyłonieni w ramach projektu CYBERSEC Young Leaders przedstawią swoje pomysły na zmagania z zagrożeniami w sieci.

Niezwykle ciekawym formatem oferowanym przez CYBERSEC będzie także Innovation Hyde Park, który umożliwi wymianę doświadczeń, pomysłów i idei, a firmy i start-upy z branży ICT będą mogły w jego ramach zaprezentować swoje produkty i innowacyjne rozwiązania, ciesząc się jednocześnie luźną, nieformalną atmosferą – mówi Robert Siudak, ekspert Instytutu Kościuszki w dziedzinie innowacji oraz inwestycji w sektorze cyberbezpieczeństwa.

Wśród tegorocznych gości i prelegentów znajdzie się wyjątkowa liczba uznanych w świecie ekspertów i decydentów, w tym John Frank (wiceszef Microsoft, EU Government Affairs), Melissa Hathaway (była doradczyni George’a W. Busha i Baracka Obamy ds. cyberbezpieczeństwa, aktualnie ekspert Instytutu Kościuszki), Ambasador Sorin Ducaru (były zastępca sekretarza generalnego NATO ds. nowych wyzwań bezpieczeństwa; pracownik naukowy Hudson Institute), Katie Moussouris (znana hackerka i pionierka bug bounty mających na celu szukanie luk bezpieczeństwa w oprogramowaniu komputerowym, założycielka CEO Luta Security) czy Edna Conway (Chief Security Officer, Global Value Chain w Cisco).

Symbolicznym akcentem będzie towarzysząca konferencji wystawa „Cyfry Kody Szyfry – 100 Lat Niepodległej”, która jest hołdem dla dokonań Polaków w dziedzinie matematyki, kryptologii i informatyki zorganizowana z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorzy przypomną i docenią wkład polskich kryptologów w rozszyfrowanie kodu Enigmy. Słynna Enigma, pochodząca ze zbiorów Agencji Wywiadu będzie jednym z eksponatów, a rodziny polskich kryptologów – Mariana Rejewskiego, Jana Różyckiego i Henryka Zygalskiego będą honorowymi gośćmi. Do Krakowa przyleci także Sir Dermot Turing, który przy tej okazji promował będzie swoją najnowszą książkę “X,Y&Z, The Real Story of How Enigma was Broken”, w której opisuje historię prac nad złamaniem niemieckich szyfrów przez polskich kryptologów. Wystawa będzie dostępna dla zwiedzających nieodpłatnie w krakowskim Pałacu Czeczotka w dniach 29 września – 12 października. Zeszłoroczna edycja CYBERSEC odniosła olbrzymi sukces, goszcząc ponad 150 prelegentów i 1000 uczestników z całego świata. Wśród gości Forum znaleźli się przedstawiciele rządów, decydenci polityczni, wiodący inwestorzy i przedstawiciele technologicznych start-upów.

Rejestracja możliwa jest na stronie internetowej konferencji, dla przedstawicieli sektora publicznego (instytucje publiczne, NGO, akademia) wstęp jest bezpłatny: https://cybersecforum.eu/pl/krakow/rejestracja/

AR