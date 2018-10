Astaldi ma dwa dni, żeby wznowić prace

Astaldi ma dwa dni aby wznowić prace - zapowiedział Andrzej Adamczyk, szef resortu infrastruktury. Na pytanie czy sprawa trafi do sądu szef resortu infrastruktury powiedział, że „to są procedury wynikające z umowy i to jest naturalne, ale robimy wszystko, aby wznowić prace”_.

Dodał, że są przygotowywane różne warianty w sytuacji, jeśli koncern nie przystąpi w tym czasie do prac. Czytaj także: PKP PLK wzywa Astaldi do realizacji kontraktów

Jesteśmy całą sytuacją - może nie tyle zaskoczeni, bo docierały do nas sygnały, że z firmą Astaldi w świecie nie dzieje się dobrze, ale przedstawiciele firmy na Polskę zapewniali, że do niczego takiego u nas nie dojdzie – mówił Adamczyk.

Zwrócił uwagę, że dzisiaj głównym celem jest ochrona podwykonawców.

Aby otrzymali należne płatności nie jest to proste, ale są gwarancje zamawiającego, które mogą być w tej sytuacji przydatne aby zaspokoić potrzeby tych firm. Jeszcze nie sięgamy do gwarancji, bo mamy nadzieję że firma Astaldi spełni warunek i wznowi prace. Powtarzam, mają na to czas albo dzisiaj abo jutro – powiedział szef resortu infrastruktury.