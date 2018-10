MF: JPK VAT nie złożyło tylko 2,9 proc. firm

Liczba podmiotów gospodarczych, która nie złożyła plików JPK-VAT zmniejszyła się do 2,9 proc. w czerwcu 2018 r., wynika ze słów wiceministra finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej Mariana Banasia.

Podatnicy radzą sobie z JPK_VAT wręcz wzorcowo - świadczy o tym systematyczny spadek odrzuconych plików. Sukcesywnie zmniejsza się też liczba podmiotów nieskładających JPK_VAT - w czerwcu ich odsetek wynosił tylko 2,9 proc. Chcę podziękować wszystkim przedsiębiorcom, którzy należycie i terminowo wywiązują się z obowiązku składania JPK_VAT - powiedział Banaś, cytowany w komunikacie.

System JPK_VAT zautomatyzował czynności sprawdzające. Dzięki niemu KAS szybko reaguje na nieprawidłowości i próby oszustw podatkowych. Specjalne algorytmy wykorzystywane podczas analizy plików JPK_VAT automatycznie wyłapują fikcyjne transakcje, których dokonują najczęściej tzw. firmy słupy, podano także.

W następstwie korekt deklaracji VAT, po czynnościach sprawdzających prowadzonych na JPK_VAT za I półrocze 2018 r. kwota podatku należnego wzrosła o ponad 574 mln zł - podkreślono w materiale. Ministerstwo Finansów analizuje już prawie 10 mld faktur - powiedział wicedyrektor departamentu analiz w MF Zbigniew Wiliński, cytowany w komunikacie.

Jak podaje resort, analiza plików JPK_VAT umożliwia urzędnikom m.in. szybkie zlokalizowanie faktur od podmiotów niezarejestrowanych dla celów VAT. W I półroczu 2018 r. zidentyfikowali do wyjaśnienia 155 443 faktury, wystawione przez 55 780 podmiotów niezarejestrowanych do VAT. Kwota podatku VAT z tych faktur to ponad 260 mln zł.

W związku ze zidentyfikowanymi niezgodnościami w rozliczeniu VAT na podstawie JPK_VAT złożonych w pierwszym półroczu 2018 r. Ministerstwo Finansów wysłało łącznie 316 154 powiadomienia centralne informujące o rozbieżnościach i możliwości dokonania korekty deklaracji/pliku JPK_VAT, w tym 153 633 e-maile i 80 235 SMS-ów. Po otrzymaniu takiego powiadomienia podatnik może sam sprawdzić swoje rozliczenia VAT i, jeśli jest taka potrzeba, złożyć korektę bez konsekwencji podatkowych - czytamy także.

Resort przypomina, że celem STIR jest przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, których dokonują najczęściej zorganizowane grupy przestępcze. Oszuści generują sztuczne tzw. transakcje karuzelowe za pomocą transferów pieniężnych na rachunkach bankowych. Próbują w ten sposób wyłudzać nienależny zwrot VAT. W oparciu o dane STIR, system informatyczny analizuje ryzyko wystąpienia wyłudzenia skarbowego.

Analiza ryzyka oparta na danych transakcyjnych pozwoli nam na dalsze uszczelnienie systemu podatkowego oraz stwarza warunki dla skutecznej ochrony uczciwych przedsiębiorców. To jest system, który umożliwia w dużym stopniu wyeliminowanie karuzel podatkowych - powiedział dyrektor departamentu nadzoru nad kontrolami w MF Przemysław Krawczyk, cytowany w komunikacie.

Według resortu, automatyczne procesy ustalania wskaźnika ryzyka wskazały około 26 tys. podmiotów wysokiego i podwyższonego ryzyka wykorzystania sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych. Informacje STIR, w tym dane przeszło 5 mld transakcji finansowych, zostały wykorzystane w budowanych przez KAS nowoczesnych rozwiązaniach analitycznych. Pozwala to na szybką i efektywną identyfikację podmiotów uczestniczących w wyłudzeniach skarbowych.

Przewidziana przez ustawę STIR blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego zapobiega transferom środków pochodzących z wyłudzeń. Dotychczas zablokowano 12 rachunków bankowych, należących do 8 podmiotów, na łączną kwotę ok. 3 mln zł. Należy jednak podkreślić, że blokada rachunku to narzędzie stosowane tylko w wyjątkowych przypadkach - podano także.

