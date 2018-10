Lotos ma nowego rzecznika prasowego

Adam Kasprzyk do Grupy Lotos przeszedł z Grupy Energa, gdzie również pełnił funkcję rzecznika prasowego.

Wcześniej przez wiele lat zawodowo związany był z ogólnopolskimi stacjami radiowymi i telewizyjnymi.

Za komunikację zewnętrzną, wewnętrzną i media społecznościowe w Grupie Lotos odpowiada obecnie 10-osobowy zespół pracowników.

