BAT wprowadza innowacyjną alternatywę dla palaczy

British American Tobacco wprowadza na polski rynek glo – innowacyjne urządzenie podgrzewające tytoń. Dla glo zostały zaprojektowane wkłady tytoniowe neo, zawierającą specjalną mieszankę wyselekcjonowanego tytoniu, przeznaczoną wyłącznie do podgrzewania. Będą one dostępne w czterech wariantach, po 20 sztuk.

W glo tytoń podgrzewany jest do około 240°C i nie dochodzi do procesu spalania, dzięki czemu emisja substancji toksycznych została zmniejszona o 90-95 proc. w porównaniu do tradycyjnych papierosów. Dodatkowo glo nie zostawia popiołu i generuje mniej zapachu niż tradycyjne papierosy. Urządzenie kosztuje 250 zł, a wkłady neo tyle co średnio 1 paczka papierosów, czyli 15 zł. Jak podaje producent, jedno ładowanie baterii wystarcza średnio na 30 sesji. Oczywiście w zależności od intensywności użytkowania bateria powinna starczyć średnio na jeden dzień.

Widzimy ogromny postęp technologiczny w różnych sektorach i branża tytoniowa również się zmienia. Oczekiwania konsumentów są coraz bardziej zróżnicowane, widzimy też nowe podejście do zdrowia, społeczeństwo przestawia się coraz bardziej na tory prozdrowotne. Również palacze szukają mniej szkodliwych alternatyw. Takim produktem jest właśnie glo. Co najważniejsze nasi konsumenci będą mieli przede wszystkim wybór - twierdzi Dragos Constantinescu, dyrektor zarządzający British American Tobacco Polska.

Jak dodaje Constantinescu, wprowadzamy na rynek produkt w 100 proc. gotowy, a jego przygotowanie poparto badaniami naukowymi.

W ciągu ostatnich sześciu lat firma British American Tobacco zainwestowała ponad 2,5 miliarda dolarów w badania i rozwój potencjalnie mniej ryzykownych produktów alternatywnych dla tradycyjnych papierosów - dodaje dyrektor zarządzający British American Tobacco Polska.

W prace nad urządzeniem zostało zaangażowanych ponad 100 ekspertów z pięciu kontynentów. Naukowcy dowiedli, że to głównie substancje toksyczne występujące w dymie papierosowym powodują choroby związane z paleniem, a nie nikotyna.

Produkty, które nie spalają tytoniu emitują o wiele mniej toksycznych substancji w porównaniu z tradycyjnymi papierosami. Ponieważ w glo nie dochodzi do procesu spalania, glo ma potencjał aby być mniej szkodliwym produktem niż tradycyjne papierosy – uważa James Murphy dyrektor ds. badań w British American Tobacco.

Polska jest 13. krajem, w którym wprowadzono to urządzenie (swój debiut glo miała już Japonia, Korea Południowa, Szwajcaria, Kanada, Rosja, Włochy, Rumunia, Serbia, Chorwacja, Ukraina, Kazachstan i Czechy).

BAT jest obecny w Polsce od 1991 roku, kiedy to zainwestował w fabrykę tytoniu w Augustowie. Łączne, dotychczasowe inwestycje firmy w Polsce przekroczyły 2,5 mld zł i planowane są kolejne. Obecnie BAT ma 28% udział w polskim rynku papierosów i jest liderem rynku w segmencie papierosów elektronicznych. Fabryka w Augustowie eksportuje wyroby tytoniowe do większości krajów europejskich.

W ciągu ostatnich 5 lat BAT wniósł około 28 mld zł podatków do budżetu państwa (głównie podatku akcyzowego i VAT).