Nadchodzi mleczne tsunami

Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Na szczególną uwagę w wynikach aukcji zasługuje kontynuacja spadku cen masła, które ukształtowały się na najniższym poziomie od października 2016 r. zwraca uwagę Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole.

Spadkowi cen masła sprzyjają oczekiwania na silny wzrost produkcji mleka w Nowej Zelandii, która odpowiada za ok. 50 proc. światowego eksportu masła. Zgodnie z danymi DCANZ (Dairy Companies Association of New Zealand) w pierwszych trzech miesiącach sezonu 2018/2019 produkcja mleka w tym kraju zwiększyła się o 5,5 proc. r/r, co jest najlepszym początkiem sezonu od 5 lat. Wzrostowi produkcji mleka w Nowej Zelandii sprzyjają korzystne warunki agrometeorologiczne. Wyniki aukcji GDT stanowią wsparcie dla naszej oceny, zgodnie z którą światowy rynek mleka w III kw. 2017 r. wszedł w spadkową fazę cyklu i pozostanie w niej do IV kw. 2019 r. - komentuje Olipra.