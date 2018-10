Putin: Skripal to kanalia i zdrajca ojczyzny

Prezydent Rosji Władimir Putin nazwał w środę „kanalią” i „zdrajcą ojczyzny” byłego pułkownika wywiadu wojskowego GRU Siergieja Skripala. Putin zaprzeczył, by Rosja miała związek z próbą otrucia go w Salisbury w Wielkiej Brytanii w marcu br.

Słowa te padły podczas sesji plenarnej forum energetycznego w Moskwie. Putin w trakcie tej publicznej debaty oznajmił, że Skripal jest „zdrajcą ojczyzny”.

Wyobraźcie sobie - pojawia się u was człowiek, który zdradza swój kraj. Jaki będziecie mieć do tego stosunek? On jest po prostu kanalią i tyle. Im szybciej zakończy się kampania informacyjna wokół niego, tym lepiej - mówił Putin.

Oznajmił, że „szpiegostwo, tak jak prostytucja, jest jednym z ważniejszych zawodów”, a stanu tego nie można obecnie zmienić.

Ten Skripal - zdrajca, on był skazany (w Rosji ), odsiedział pięć lat w więzieniu, pojechał (do Wielkiej Brytanii ) i tam współpracował, był konsultantem jakichś służb specjalnych” - mówił rosyjski prezydent.

Czasem patrzę na to, co dzieje się wokół tej sprawy (zamachu na Skripala ), i po prostu się dziwię. Przyjechali jacyś ludzie i zaczęli tam u was truć bezdomnych. Co to za absurd? - oświadczył.