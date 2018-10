Przekop przez Mierzeję niegroźny dla środowiska

Przekop przez Mierzeję Wiślaną nie stwarza zagrożenia środowiskowego - zapewniał w środę w TVP Info minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

W TVP Info minister był pytany, czy nie ma zagrożenia, że Komisja Europejska przeciwstawi się budowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

Przekonywał, że nie, choć dodał zarazem, że „środki do realizacji tej inwestycji pochodzą z budżetu państwa, a nie ze środków unijnych, w związku z tym aspekt finansowy mamy zabezpieczony”.

Trzeba jednoznacznie powiedzieć, nie ma przy tej inwestycji zagrożenia środowiskowego - zapewniał Gróbarczyk.

Pytany o stanowisko marszałka województwa pomorskiego, który jest sceptyczny tej inwestycji, uznał, że „to oczywista gra polityczna marszałka”, który wpisuje się, zdaniem ministra, „w narrację rosyjską w tej sprawie”.

Wypowiedź jest o tyle skandaliczna, że godzi w rozwój Polski - przekonywał Gróbarczyk. Marszałek nie jest od tego, by decydować, która inwestycja jest potrzebna Polsce - dodał.

Minister dziwił się też, że choć marszałek powinien dbać, by „mieć jak najwięcej inwestycji na swoim terenie”, w sprawie przekopu „jego stanowisko jest zgoła odmienne”.

Gróbarczyk mówił też, że jeszcze nie wiadomo, jaka firma będzie budować przekop.

Właśnie czekamy na ostateczne decyzje, by móc ogłosić postępowanie przetargowe na wykonanie stricte kanału przez Mierzeję Wiślaną - powiedział.

Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa.

Zarząd woj. pomorskiego negatywnie zaopiniował plany inwestycji. W jego ocenie budzi ona obawy ze względów ekonomicznych i przyrodniczych. Z kolei sejmik województwa warmińsko-mazurskiego przyjął stanowisko, w którym poparł plan przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Jak ocenił, to inwestycja istotna dla rozwoju subregionu elbląskiego.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną, jeden z głównych projektów rządu PiS, ma powstać w miejscowości Nowy Świat, liczyć będzie ok. 1300 m długości i 5 m głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 m.

