Stopa bezrobocia we wrześniu wyniosła 5,8 proc.

Na koniec września stopa bezrobocia utrzymała się na tym samym poziomie co w sierpniu, czyli 5,8 proc. - poinformowała w czwartek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Podała, że liczba bezrobotnych spadła do ok. 950 tys. osób.

Minister przekazała te dane w audycji na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia.

Komentując dane Eurostatu ws. stopy bezrobocia w Polsce w sierpniu na poziomie 3,4 proc. szefa MRPiPS wskazała, że Polska zajmuje drugie miejsce, razem z Niemcami.

Przed nami są Czesi, ale jeszcze niedawno przed nami byli i Węgrzy i Malta. Mówiłam, że czekamy na podium, a teraz rzeczywiście jesteśmy w towarzystwie krajów, które są w czołówce najniższego bezrobocia” - mówiła. Dodała, że powoduje to pewne problemy. „Brakuje nam rąk do pracy i pracodawcy narzekają. Ale mamy rynek pracownika i wreszcie rosnące wynagrodzenia; szybciej niż kiedykolwiek rosnące wynagrodzenia - powiedziała.

Minister wskazała, że w perspektywie wyzwań demograficznych i kurczenia się liczby osób w wieku produkcyjnym, „trzeba sięgać do osób biernych zawodowo, trzeba postawić na zwiększenie aktywności zawodowej Polaków”.

Myślę tu o ludziach młodych; myślę o osobach wieku 50 plus; o tych, którzy na tyle się zniechęcili do poszukiwania pracy i dali sobie spokój - powiedziała, akcentując, iż część tych osób, mogłaby odnaleźć się na rynku pracy.

Bezrobotnych jest dziś mniej niż 950 tys., dokładnie 948 tys. W 2015 r., jak rząd PiS rozpoczął funkcjonowanie, było tych bezrobotnych 1,5 mln, więc jest przepaść w zmianie na rynku pracy, która się dokonała - przekazała.

Szefowa MRPiPS powiedziała, że zapoznała się z uwagami „Solidarności” ws. ograniczenia handlu. Zadeklarowała, że część uwag będzie uwzględniona w nowelizacji m.in. te dotyczące sklepów, które podają się za placówki pocztowe.

AR/PAP