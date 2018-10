Bank Pocztowy umacnia współpracę z Pocztą Polską

Bank Pocztowy zaktualizował strategię do roku 2022 r., uwzględniając m.in. silniejszą współpracę z Pocztą Polską i rozszerzenie oferty kierowanych do klientów w regionach - poinformował bank.

uwzględnienia kwestii dotyczących nowej strategii Grupy Poczty Polskiej na lata 2018-2022 i usług finansowych jako elementu jednej ze strategicznych osi wzrostu, a także silniejszej współpracy banku z Pocztą Polską,

rozszerzenie oferty produktów i usług kierowanych do grup klientów Polski regionalnej,

aktywny udział w programach rządowych oraz cyfryzacji państwa,

zawarcia założeń dotyczących planu dojścia do wymogów MREL,

wprowadzenie mechanizmów zwiększających zaangażowanie pracowników i kadry menadżerskiej w realizację planowanych wyników finansowych - czytamy w komunikacie.

W czerwcu 2017 r. bank przyjął strategię na lata 2017-2021, jednak w 2018 r. pojawiły sięo czynniki, które spowodowały konieczność aktualizacji strategicznego planu finansowego i samej strategii banku oraz wydłużenie ich horyzontu strategicznego do 2022 r., wyjaśniono.

Kolejnym czynnikiem było przyjecie strategii Grupy Poczty Polskiej na lata 2018-2022, która spowodowała konieczność wydłużenia horyzontu planistycznego do roku 2022 r. oraz podniosła rangę usług finansowych, które stały się elementem jednej z trzech osi wzrostu strategicznego Poczty Polskiej.

Ponadto na aktualizację założeń strategicznych wpłynęła istotna zmiana regulacyjna dotycząca wymogu MREL, obowiązująca od 2023 r. Bank Pocztowy został zobligowany przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do opracowania w 2018 r. planu dojścia do spełnienia wymogów MREL, co ma odzwierciedlenie w aktualizacji strategii - wskazano także.