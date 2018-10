Wartość aktywów PKO TFI wyniosła 35,1 mld zotych

Wartość aktywów PKO Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 35,1 mld zł na koniec września. Sprzedaż III kwartału 2018 r. wyniosła ponad 1 350 mln zł netto. Od początku roku do produktów inwestycyjnych zarządzanych przez PKO TFI wpłynęło 5 050 mld zł.

Warto zwrócić uwagę, że sprzedaż funduszy PKO TFI przez Internet rośnie wręcz lawinowo. Widać to bardzo wyraźnie w serwisach - zarówno samego banku, jak i PKO TFI. Dość powiedzieć, że tylko za pośrednictwem serwisu IPKO i to raptem do końca sierpnia klienci zainwestowali w jednostki naszych funduszy grubo ponad 800 mln zł netto - powiedział prezes PKO TFI Piotr Żochowski, cytowany w komunikacie.