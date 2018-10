100 pożyczek na turystykę z programu Polska Wschodnia

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) udzieliło setnej pożyczki na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej - poinformowało ministerstwo. Środkami zarządza Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Rozwój branży turystycznej w Polsce Wschodniej jest naturalnym i nieuniknionym procesem, kiedy weźmiemy pod uwagę ogromne bogactwo dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego makroregionu. Dzięki zwrotnej formule wsparcia (pożyczki) możemy zapewnić kapitał na rozwój tej branży w długiej perspektywie. Możemy śmiało powiedzieć, że te 100 udzielonych do tej pory pożyczek to dla nas zamknięcie pilotażu. Rok temu ruszaliśmy z zupełnie nowym wsparciem skierowanym do określonego sektora przedsiębiorców – branży turystycznej. Wnioski i obserwacje z tego okresu wykorzystaliśmy do jak najlepszego dostosowania warunków udzielania pożyczek do potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców. Dlatego poprawiliśmy warunki, na jakich będą dystrybuowane pożyczki z drugiej transzy. W BGK trwa ocena ofert i liczę na to, że jeszcze przed końcem roku nasze instytucje finansujące będą przyjmować wnioski na pożyczki na rozwój turystyki we wszystkich pięciu województwach Polski Wschodniej – powiedział wiceminister Adam Hamryszczak, cytowany w komunikacie.