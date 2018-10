Cała Europa programuje – rusza CodeWeek 2018!

Już w najbliższą sobotę, 6 października, o godz. 10:00 w Oxford Tower przy ul. Tytusa Chałubińskiego 8 rozpocznie się wielka inauguracja Europejskiego Tygodnia Kodowania 2018. Wezmą w niej udział: Minister Cyfryzacji Michał Zagórski, p.o. Dyrektora NASK Krzysztof Silicki oraz dyrektor Centrum Projektów Polska Cyfrowa Wojciech Szajnar.

Organizatorzy zapraszają wszystkie dzieci i rodziców od godz. 10:00 do 16:00 na Wielkie Święto Programowania w centrum Warszawy. Zwiedzenie wszystkich stoisk może potrwać do 1,5 godz.

Największym wydarzeniem będzie, rozegranie wyścigu o tytuł „Robota - MIstrza Polski” pomiędzy robotami sterowanymi przez dzieci. Dodatkowo na sobotniej inauguracji CodeWeek, będą czekać gotowe do działania roboty: przesympatyczne niebieskie kulki Dash i Dot, chętny do zaprogramowania Photon, Lofi z zestawem logicznych wyzwań, a także małe Ozoboty, które pobudzą gości do manualnych działań. Miłośnicy „planszówek” będą mogli rozwinąć umiejętności programistyczne w niecodzienny sposób, a na wszystkich czekać będzie niezliczona liczba zagadek, łamigłówek oraz aplikacje mobilne do nauki kodowania.

CodeWeek to społeczna inicjatywa organizowana na terenie całej Europy i dedykowana wszystkim, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z programowaniem. Na uczestników czekają różnego rodzaju warsztaty, atrakcje i stanowiska, przybliżające świat nowoczesnych technologii. Jest to doskonała okazja, by zacząć zabawę z grami logicznymi, prostą grafiką komputerową, czy robotyką. Podobnie jak w poprzednich latach, #CodeWeek jest wspierany przez Ministerstwo Cyfryzacji.