Javier Calleja prezesem Solaris Bus & Coach

Javier Calleja został powołany z dniem 3 października na stanowisko prezesa Solaris Bus & Coach, podała spółka.

Mamy szczęście, że na czele firmy stanie osoba o tak dużym doświadczeniu. Jestem przekonany, że pan Calleja z powodzeniem wdroży naszą strategię i w pełni wykorzysta przyszłe możliwości rynkowe, szczególnie w zakresie elektromobilności. Ważne są dla niego zarówno potrzeby klienta, jak również jak najlepsze wyniki firmy. Jestem pewien, że obejmując stanowisko prezesa, pan Calleja, wraz ze wszystkimi pracownikami Solarisa, przyczyni się do dalszego rozwoju firmy i wzmocni jej pozycję lidera na rynku emobilności - powiedział przewodniczący rady nadzorczej Josu Imaz, cytowany w komunikacie.

Nowy prezes ma duże doświadczenie w wielu sektorach gospodarki, w tym w branży transportowej, przewodząc wysoce wykwalifikowanym zespołom. Przez ostatnie 20 lat był partnerem w Bain & Company, wiodącej na świecie firmie konsultingowej. Odpowiadał m.in. za duże transformacje i projekty poprawy operacyjnej w wielu regionach Europy i Ameryki. Javier Calleja ma 50 lat. Urodził się w Hiszpanii, podano także.

Firma Solaris rozpoczyna teraz nowy rozdział. Mamy nowego udziałowca, a branża przechodzi ogromną transformację związaną z emobilnością. Jestem w pełni przekonany, że wykorzystując istniejącą silną markę Solaris, dzięki wsparciu Grupy CAF i współpracy z całym zespołem Solarisa, będziemy z powodzeniem kontynuować ścieżkę wzrostu naszej firmy - powiedział Calleja.

4 września hiszpańska firma CAF objęła 100% udziałów Solaris Bus & Coach S.A., który tym samym wszedł do Grupy CAF.

Solaris Bus & Coach S.A. to czołowy w Europie, polski producent pojazdów komunikacji miejskiej: autobusów, trolejbusów i tramwajów. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie blisko 17 000 pojazdów. Spółka zatrudnia ponad 2 300 osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.

(ISBnews)SzSz