Rząd PO chronił karuzele VAT

„Super Express” dotarł do pisma wysokich rangą urzędników resortu finansów z 4 marca 2015 roku, z którego wynika, że ówczesny szef ministerstwa Mateusz Szczurek nie widział podstaw do przeprowadzenia zmian w prawie, które pozwoliłyby skuteczniej walczyć z wyłudzeniami VAT!

Za rządów PO-PSL niemal lawinowo rosły kwoty wyłudzeń z podatków! „Super Express” pisał o tym powołując się na raport Witolda Modzelewskiego. Profesor informował o sprawie rząd PO, ale ówczesny wiceminister finansów Janusz Cichoń nazwał jego opracowanie „tendencyjnym, cynicznym i obraźliwym”.

Tymczasem gazeta dotarła do pisma dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w resorcie finansów do Jarosława Nenemana, ówczesnego podsekretarza stanu w MF.

Nawiązując do przekazanego w dniu 25 lutego br. projektu notatki w sprawie konieczności przygotowania projektu ustawy o podatku od towarów i usług w związku z procederem oszustw i nadużyć (…) oraz podjęcia zmian o charakterze długookresowym, Departament (…) uprzejmie prosi o potwierdzenie decyzji Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka co do braku zasadności prowadzenia obecnie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie dalszych modyfikacji przepisów ustawy (…) o podatku od towarów i usług…” - czytamy w piśmie.