PKO BP wchodzi w sieć blockchain JP Morgan

Ponad 70 największych światowych banków przystąpiło do projektu o nazwie Interbank Information Network (IIN) prowadzonego przez JP Morgan. Jedynym polskim bankiem w tej grupie jest PKO Bank Polski. IIN to rozwiązanie oparte na technologii blockchain, którego zadaniem jest przyspieszenie i dodatkowe zabezpieczenie płatności oraz przelewów transgranicznych.

Sieć IIN działa pilotażowo od 2017 roku. Jej elementem jest baza danych, która pozwala na bezpieczny dostęp do informacji wykorzystywanych przy weryfikacji źródła pochodzenia transferowanych środków. Dzięki takiemu rozwiązaniu, transakcja której realizacja została wstrzymana ze względu na konieczność dodatkowego sprawdzenia, zostanie szybciej zweryfikowana i w przypadku braku przeciwskazań – przekazana na rachunek docelowy. Zastosowanie w IIN technologii blockchain nie tylko przyspiesza wymianę niezbędnych informacji, ale także zwiększa jej bezpieczeństwo.

PKO Bank Polski stawia na rozwój bankowości międzynarodowej i aktywną współpracę z bankami zagranicznymi. Jesteśmy liderem w bankowości korespondenckiej pod względem liczby transakcji międzynarodowych, a grupa banków z którymi rozliczamy transakcje przekracza już 1400 instytucji z całego świata. Dostosowujemy nasze rozwiązania do aktualnych potrzeb biznesowych i możliwości technologicznych, po to aby z korzyścią dla klientów budować przewagi konkurencyjne w obszarze bankowości międzynarodowej – podkreśla Radosław Ptaszek, dyrektor Departamentu Bankowości Zagranicznej i Instytucjonalnej w PKO Banku Polskim.

Obecnie PKO Bank Polski utrzymuje relacje z ponad 1400 bankami, działającymi we wszystkich istotnych dla polskich klientów krajach, oferując rozliczenia międzynarodowe w dwudziestu trzech walutach. Rozwój kompetencji bankowości zagranicznej pozwala klientom PKO Banku Polskiego nie tylko na osiąganie prostych oszczędności, ale przede wszystkim wzmacnia poczucie posiadania kompetentnego partnera, który podąża za swoimi klientami udzielając im wsparcia wszędzie tam, gdzie prowadzą swoją działalność.

Jakość usług oferowanych przez PKO Bank Polski doceniają także globalne i największe regionalne banki, które wybierają PKO jako wyłącznego partnera do współpracy na terenie Polski. We wrześniu 2018 roku porozumienia o współpracy z bankiem podpisały kolejne dwie duże instytucje z rynku azjatyckiego – japoński Mizuho Bank oraz południowokoreański Industrial Bank of Korea.