Mazurek: Mam nadzieję, że PO i PSL poniosą karę

To skandal, który pokazuje, że rząd PO-PSL nie reagował na sygnały dot. konieczności uszczelniania VAT; mam nadzieję, że politycy PO i PSL poniosą za to odpowiedzialność - tak rzeczniczka PiS Beata Mazurek odniosła się do czwartkowej publikacji „Super Expressu”.

Mazurek była pytana przez dziennikarzy o artykuł zamieszczony w czwartek w „Super Expressie”; przytoczono w nim fragmenty pisma wysokich rangą urzędników resortu finansów z 4 marca 2015 r., który pytał o potwierdzenie decyzji Ministra Finansów w rządzie Ewy Kopacz - Mateusza Szczurka, co do braku zasadności prac nad zmianami w przepisach dot. podatku VAT.

To jest jeden wielki skandal i to pokazuje, z jaką skalą złodziejstwa mieliśmy do czynienia za rządów PO - powiedziała rzeczniczka PiS. Według niej materiał pokazuje, że władze rządu PO-PSL nie reagowały na sygnały dot. konieczności uszczelniania podatku VAT. W mojej ocenie wskazuje to na to, że na wiele miliardów złotych Polacy zostali oszukani. To jest rzecz, która obciąża polityków nie tylko PO, ale i PSL-u. Mam nadzieję, że poniosą za to odpowiedzialność - dodała Mazurek.

„Super Express” poinformował, że dotarł do pisma dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w resorcie finansów do Jarosława Nenemana, ówczesnego podsekretarza stanu w MF. Według gazety, jego fragment brzmi:

Nawiązując do przekazanego w dniu 25 lutego br. projektu notatki w sprawie konieczności przygotowania projektu ustawy o podatku od towarów i usług w związku z procederem oszustw i nadużyć oraz podjęcia zmian o charakterze długookresowym, Departament

uprzejmie prosi o potwierdzenie decyzji Ministra Finansów Pana Mateusza Szczurka, co do braku zasadności prowadzenia obecnie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie dalszych modyfikacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług…”. Co ciekawe, wiceminister Neneman złagodził treść notatki, +brak zasadności+ poprawiając na +brak szans+ - pisze „Super Express”.

SzSz(PAP)