Szczurek "chciał, ale nie mógł"

Według Mateusza Szczurka nikt nie dzwonił do niego w sprawie materiału przed publikacją w Super Ekspresie - czytamy w Business Insider

To stek bzdur. Nikt do mnie nie dzwonił i może gdyby zadzwonił, to udałoby się wyjaśnić i zapobiec pisaniu takich głupot. Notatka odnosi się tylko i wyłącznie do zakończenia procesu legislacyjnego głębokich zmian w ustawie o VAT w danej kadencji - mówi w rozmowie z Business Insider Polska Mateusz Szczurek, były minister finansów w rządzie PO-PSL.