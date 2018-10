Kępno: 36 lokali w programie Mieszkanie Plus

36 mieszkań w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus oddano nowym najemcom w czwartek przy ul. Przemysłowej 31 w Kępnie. „Mieszkania są gotowe, wystarczy lampę powiesić i wnieść swoje meble. Po 23 latach staniecie się państwo właścicielami” - powiedział podczas uroczystości burmistrz Kępna Piotr Psikus.

Burmistrz Kępna Piotr Psikus poinformował 36 rodzin, uczestniczących w w czwartek w uroczystości wręczenia aktów nominacyjnych, że samorząd wybrał wariant budowy bloków w ramach rządowego programu Mieszkanie Plus z opcją dojścia do własności.

Najemcy uzyskają prawo własności do mieszkania po 23 latach, „ale można wcześniej wykupić lokal” - zapowiedział burmistrz.

Wiceminister Artur Soboń z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w liście skierowanym do władz Kępna inwestycję nazwał „kamieniem milowym w programie rządowym w porozumieniu z samorządem”.

Obecnie polityka mieszkaniowa nabiera nowych kształtów. Posiadanie dachu nad głową jest jedną z˙podstawowych potrzeb człowieka. Jak ważny i˙potrzebny był to projekt świadczy liczba wniosków w˙przeprowadzonym na przełomie marca i kwietnia naborze, których było dwukrotnie więcej niż mieszkań. Na szczególne podkreślenie zasługuje również fakt, że w budynku mieści się także przedszkole oddane do użytkowania we wrześniu 2018 r. Realizowanie inwestycji służących stworzeniu odpowiednich warunków zamieszkiwania wraz z˙infrastrukturą społeczną ma˙istotne znaczenie szczególnie z uwagi na założenia programu Mieszkanie Plus - podkreślił wiceminister inwestycji Artur Soboń.