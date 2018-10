Komisja ds VAT chce później przesłuchać Rostowskiego

Przesłuchanie byłego ministra finansów Jacka Rostowskiego przed komisją śledczą ds. VAT odbędzie się w drugiej połowie listopada - powiedział w czwartek szef komisji śledczej ds. VAT Marcin Horała (PiS). Zaznaczył, że o przesunięcie terminu wnioskowała część posłów komisji.

W środę Horała mówił w TVP1, że ma sygnał, iż pełnomocnik Rostowskiego potwierdził termin 12 października i dodał, że wtedy b. minister finansów zostanie przesłuchany.

W czwartek szef komisji śledczej ds. VAT powiedział PAP, że na posiedzeniu prezydium komisji zdecydowano jednak o przesunięciu terminu przesłuchania Rostowskiego.

Czytaj także:Mazurek: Mam nadzieję, że PO i PSL poniosą karę

Ponadto poinformował, że 18 października, kiedy ma odbyć się przesłuchanie b. ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ćwiąkalskiego, komisja śledcza zajmie się też rozpatrzeniem wniosków, w tym ws. wezwania na przesłuchanie b. ministra finansów Mateusza Szczurka, b. wiceministra finansów Jarosława Nenemana oraz ówczesnego dyrektora Departamentu Podatku od Towarów i Usług w resorcie finansów. Czyli - dodał Horała - „osób związanych z powstaniem notatki, o której mówimy”.

Chodzi o notatkę, której poświęcona jest czwartkowa publikacja „Super Expressu”. Dziennik napisał, że dotarł do pisma wysokich rangą urzędników resortu finansów z 4 marca 2015 r., z którego wynika, że ówczesny szef ministerstwa Mateusz Szczurek nie widział podstaw do przeprowadzenia zmian w prawie, które pozwoliłyby skuteczniej walczyć z wyłudzeniami VAT.

To bardzo konkretny dowód na to, że była decyzja i wola polityczna, żeby nie uszczelniać systemu VAT-owskiego, bo to w Ministerstwie Finansów toczą się prace nad przygotowaniem ustawy, która by uszczelniała ten system i jest decyzja ministra, żeby tego nie robić; on to blokuje” - powiedział Horała odnosząc się do publikacji.

O ile to, że taka wola polityczna była, możemy domniemywać patrząc chociażby na wyniki budżetu i na to, jaka ogromna luka była, ale to jest dowód pośredni, a tu mamy dowód bezpośredni, konkretny; konkretną decyzję konkretnej osoby, żeby te miliardy w kieszeniach mafii zostały - dodał poseł PiS.