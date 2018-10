PFR chce przyspieszyć program Mieszkanie+

Grupa Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) chce w najbliższych miesiącach zdecydowanie przyspieszyć inwestycje w ramach programu Mieszkanie+, zapowiedział prezes PFR Paweł Borys.

W Polsce ponad 83 proc. mieszkań jest kupowanych na własność, głównie z wykorzystaniem kredytów hipotecznych, co skutkuje wysokim zadłużeniem Polaków. W Niemczech jest to na przykład tylko 51 proc.. Rozwój rynku mieszkań na wynajem z opcją dojścia do własności przez fundusz Mieszkań dla Rozwoju z Grupy PFR, to atrakcyjna oferta dla Polaków, nie powodująca konieczności zaciągania wysokich kredytów. Przejęcie BGK Nieruchomości to element strategii Grupy PFR, w której PFR jest centralnym punktem aktywności inwestycyjnej. Chcemy w najbliższych miesiącach zdecydowanie przyspieszyć inwestycje w ramach programu Mieszkanie+ - powiedział Borys, cytowany w komunikacie PFR.