Węgry wydalają ukraińskiego konsula

Węgry wydaliły jednego z ukraińskich konsulów w odpowiedzi na wydalenie przez ukraińskie MSZ węgierskiego konsula z miasta Berehowe - poinformował szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto.

Wezwaliśmy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu budapeszteńskiego ambasadora Ukrainy i poinformowaliśmy go, że jeden z konsulów działającej w Budapeszcie ambasady Ukrainy - oczywiście podaliśmy nazwisko - w ciągu 72 godzin musi opuścić Węgry - oznajmił Szijjarto na nadzwyczajnej konferencji prasowej.

Wcześniej w czwartek MSZ Ukrainy uznało konsula Węgier w Berehowem w ukraińskim obwodzie zakarpackim za persona non grata z powodu wydawania obywatelom Ukrainy węgierskich paszportów w tym regionie. Notę w tej sprawie wręczono ambasadorowi Węgier w Kijowie Ernoe Keskenyowi. MSZ wyjaśniło, że konsul z Berehowego naruszył konwencję wiedeńską o stosunkach konsularnych z 1963 roku i poinformowało ambasadora, że konsul ma opuścić terytorium Ukrainy w ciągu 72 godzin.

Konflikt związany z wydawaniem paszportów mniejszości węgierskiej wybuchł po publikacji w mediach filmu wideo, który to dokumentuje. Nagranie zostało wykonane w konsulacie węgierskim w mieście Berehowe; jego pracownicy proszą na nim nowych posiadaczy paszportów, by ukrywali przed władzami ukraińskimi fakt uzyskania drugiego obywatelstwa. Formalnie władze Ukrainy uznają tylko jedno obywatelstwo i nie tolerują posiadania dwóch paszportów.

Szijjarto oświadczył, że Węgrom zależy na dobrych stosunkach ze wszystkimi krajami, ale w ostatnich miesiącach Ukraina nieustannie zaostrzała konflikt z Węgrami.

Wyraził jednak przekonanie, że trwa „kampania, wzbudzająca nienawiść wobec Węgrów z Zakarpacia przy poparciu i zachęcie państwa”.

Jego zdaniem wydalony z Ukrainy konsul nie złamał żadnych przepisów - ani międzynarodowych, ani obowiązujących na Ukrainie, ani węgierskich - gdy przekazywał paszporty osobom, które uzyskały obywatelstwo Węgier.

Według Szijjarto nagranie wideo w konsulacie w Berehowem zostało wykonane w ramach akcji ukraińskich tajnych służb, co „jest sprzeczne z pisanymi i niepisanymi zasadami dyplomacji i stosunków dwustronnych”.

Węgierski minister zaznaczył też, że w czwartek parlament ukraiński, który wcześniej przyjął ustawę oświatową, naruszającą według Węgier prawa mniejszości węgierskiej, rozpoczął debatę nad ustawą językową, która także dotyka mniejszość węgierską.

Ta ustawa jest nie do przyjęcia. Zawiera zapisy bardzo ograniczające z punktu widzenia życia codziennego węgierskiej społeczności narodowej. Teraz prawo do niektórych aspektów używania języka mniejszości jest powiązane z wymogiem (osiągnięcia przez mniejszość na danym terenie - PAP) co najmniej 10 proc. ludności. Ta ustawa zwiększa ten odsetek do 33 proc., co oznacza, że znaczna część węgierskiej społeczności żyjącej na Zakarpaciu może stracić prawa dotyczące używania języka. To kolejny krok sprzeczny z wszelkimi międzynarodowymi zasadami prawnymi, zobowiązaniami międzynarodowymi Ukrainy i międzynarodowymi zapisami, dotyczącymi ochrony prawnej mniejszości narodowych - oświadczył.