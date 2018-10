Sprawa Skripala: Zginął rosyjski prokurator

Zastępca prokuratora generalnego Rosji Saak Karapetjan, który zginął w środę w wypadku śmigłowca w środkowej Rosji, zajmował się przygotowywaniem rosyjskich wniosków prawnych dotyczących Siergieja i Julii Skripalów - podała w czwartek prokuratura.

To właśnie on przygotowywał wnioski, w tym do strony brytyjskiej, w sprawie Skripalów - powiedział przedstawiciel Prokuratury Generalnej Aleksandr Kuriennoj. Jego wypowiedź zacytowała wysokonakładowa gazeta „Komsomolskaja Prawda”.