Premier Włoch: Za mało populizmu w Europie

Premier Włoch Giuseppe Conte oświadczył w czwartek w Asyżu, że „instytucje europejskie powinny być bardziej populistyczne i starać się lepiej zrozumieć potrzeby ludzi”.

To kolejny dzień wymiany zdań między włoskim rządem a przedstawicielami Unii Europejskiej.

Szef rządu, który uczestniczył w obchodach uroczystości świętego Franciszka z Asyżu, patrona Włoch, powiedział: Instytucje europejskie powinny wziąć pod uwagę to, że powstało pęknięcie między nimi a obywatelami.

Premiera poproszono też o komentarz do słów komisarza UE do spraw ekonomicznych i finansowych Pierre’a Moscoviciego, który oświadczył w czwartek, że „Włosi wybrali rząd zdecydowanie eurosceptyczny i ksenofobiczny”.

Nawet nie będę komentować ksenofobii, nie przyjmuję tego - odparł. - Nie zgadzam się, by rozmawiać o ksenofobii we Włoszech za tego rządu. Nie ma do tego żadnych podstaw - oświadczył Conte.