Morawiecki: Polska jest na ustach wszystkich

Polska jest krajem ogromnych nadziei - powiedział w Nowym Jorku premier Mateusz Morawiecki. Wcześniej podczas swojej nowojorskiej wizyty dokonał otwarcia sesji giełdy New York Stock Exchange.

Wskazując na postępy gospodarcze, stwierdził, że Polska jest na ustach wszystkich jako kraj, który bardzo dobrze się rozwija. Przypomniał, że wykazuje pięcioprocentowe tempo wzrostu gospodarczego i ma stabilną gospodarkę z punktu widzenia deficytu budżetowego i długu publicznego.

Przyznał, że Polska ma wciąż, po wyjściu z komunizmu, za mało kapitału. Jest zarazem - deklarował premier - wygłodniała inwestycji i dziś dąży do tego, „by dobrzy międzynarodowi inwestorzy współpracowali jak najbliżej z inwestorami krajowymi”.

Dodał, że polski rynek giełdowy, instytucje finansowe i instytucje otoczenia prawnego „są wystarczająco dojrzałe i stabilne”.

Morawiecki mówił o związkach polskiego modelu gospodarczego z europejską wrażliwością, a zarazem z amerykańską przedsiębiorczością. Wskazywał równocześnie na różnice dzielące gospodarkę europejską, w tym polską od amerykańskiej.

Premier oświadczył, że podczas swoich nowojorskich spotkań przedstawił porządek podatkowy, informował o ulgach dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz obniżeniu składek na ZUS od małych firm.

To co jest trochę nowe dla rynku amerykańskiego, to inkluzywny, włączający model rozwoju gospodarczego. To jest marka Prawa i Sprawiedliwości, że nie chcemy, żeby ten wzrost był taki bardzo mocno rozszczepiony - wyjaśnił dziennikarzom. - Walka z nierównościami to jest nasz znak firmowy, to jest solidarność przedstawiona w bardzo konkretny sposób, jak my ją rozumiemy w życiu społecznym, w życiu gospodarczym - dodał Morawiecki.