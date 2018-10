Szef NATO: Rosjo przestań nas atakować!

Rosja musi zaprzestać cyberataków skierowanych wobec Zachodu, w tym prób ingerencji w procesy wyborcze i stosowania dezinformacji - powiedział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg po spotkaniu ministrów obrony państw Sojuszu.

Stoltenberg zaznaczył, że ujawnione w czwartek przez rządy Holandii i Wielkiej Brytanii informacje potwierdzają, że Rosja prowadzi na całym świecie kampanię cyberataków.

Holandia poinformowała ministrów obrony państw NATO o ataku na biura Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej w Hadze - powiedział szef NATO, dodając, że była to wroga operacja cybernetyczna. - Operacja ta została przeprowadzona przez rosyjskie wojskowe służby wywiadowcze GRU. Ale holenderskie służby wywiadowcze zdołały powstrzymać (ten atak) we współpracy z Wielką Brytanią. Co więcej, Wielkiej Brytanii udało się zidentyfikować, że GRU stoi za wieloma innymi cyberatakami na całym świecie. Dotyczyły one obywateli w wielu krajach, w tym w Rosji. Spowodowały też ogromne straty finansowe - mówił Stoltenberg.