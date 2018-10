Kasta szaleje: Bez kary za handel w niedzielę

Przedsiębiorca, który 18 marca wbrew zakazowi handlu otworzył w Krakowie trzy sklepy, popełnił wykroczenie, ale sąd odstąpił od wymierzenia mu kary - taki wyrok zapadł w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Nowej Huty.

Grzegorz T. został obwiniony o to, że 18 marca 2018 r. - tuż po wejściu w życie ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta - powierzył wykonywanie pracy trzem zatrudnionym przez siebie kobietom w trzech punktach handlowych w Krakowie.

O jego ukaranie wnioskowała Państwowa Inspekcja Pracy. Pierwszy wyrok nakazowy zapadł w czerwcu, a sąd wymierzył przedsiębiorcy tysiąc złotych grzywny. Ten wniósł sprzeciw i sprawa trafiła na wokandę. Grzegorz T. wyjaśniał w sądzie, że jego działalność mieści się w wyjątkach od zakazu handlu, które dopuścił ustawodawca, bo sprzedaje głównie papierosy.

Sędzia, uzasadniając wyrok, mówiła w czwartek, że stan faktyczny był bezsporny: w trzecią niedzielę marca, w którą zgodnie z ustawą z 10 stycznia 2018 r. poza wyjątkami obowiązywał zakaz handlu, obwiniony powierzył pracę sprzedawczyniom.

Jeśli obwiniony uważał, że prowadzi działalność, która uprawnia go do otwarcia i prowadzenia sprzedaży w niedzielę, powinien zastosować właściwy kod w polskiej klasyfikacji działalności gospodarczej - mówiła, uzasadniając wyrok, sędzia Małgorzata Siwiec-Niemczuk.

Sąd uznał, że obwiniony nie wykazał należytej dbałości, nie sprawdził choćby w PIP, czy może po 1 marca nadal bez zmian prowadzić działalność handlową, jest więc winny wykroczenia.

Przedsiębiorca dokonał zmiany kodu w klasyfikacji kilka dni po kontroli PIP na sprzedaż detaliczną z przewagą papierosów i wyrobów tytoniowych i podczas następnych wizyt inspektorzy nie stwierdzili już łamania zakazu handlu w niedziele.

Mając na uwadze, że jest to kwestia formalna, bo oskarżony w dniu zdarzenia prowadził sprzedaż z przewagą wyrobów tytoniowych, i także to, że tryb uchwalania ustawy był szybki, a okres, jaki mieli przedsiębiorcy na właściwą reakcję i przygotowanie się do jej wejścia w życie, nie był długi, sad uznał, że celowe będzie odstąpienie od wymierzenia kary - powiedziała sędzia.