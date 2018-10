Puste szuflady rządu PO

Wielkie nadużycia w kwestii VAT nie mogły istnieć bez świadomej bierności ze strony władzy, ponieważ skala była zbyt wielka - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński. Dodał, że wielką pracę nad uszczelnieniem systemu podatkowego zrobiło Prawo i Sprawiedliwość.

„Super Express” dotarł do pisma wysokich rangą urzędników resortu finansów z 4 marca 2015 r., z którego wynika, że ówczesny szef ministerstwa Mateusz Szczurek nie widział podstaw do przeprowadzenia zmian w prawie, które pozwoliłyby skuteczniej walczyć z wyłudzeniami VAT.

O tę publikację pytany był w czwartek w TVP Info prezes PiS.

Z jednej strony jest oczywiste, że (PO) nie chciała (uszczelniać systemu podatkowego), bo tak wielkie nadużycia w tej dziedzinie nie mogą być bez zgody, przynajmniej bierności, ale takiej świadomej bierności ze strony władzy - ocenił Kaczyński.

Skala była zbyt wielka, żeby sądzić, że to nie zostało zauważone. Z drugiej strony dobrze, że jest dokument, jak można się na coś powołać, bo w przeciwnym razie mamy do czynienia z różnego rodzaju wykrętami, niekiedy bardzo agresywnymi wręcz - proszę wybaczyć to słowo - bezczelnymi. Teraz już będzie to dużo trudniejsze, więc to dobry dzień - dodał.