Rusza Akcelerator Eksportu Branży Meblarskiej

Polski Fundusz Rozwoju (PFR) uruchomił nowy instrument wspierania ekspansji zagranicznej polskich firm - Akcelerator Eksportu Branży Meblarskiej, podał Fundusz. Akcelerator realizowany jest w ramach Programu Flagowego Polskie Meble, którego koordynatorem jest PFR.

Akcelerator adresowany jest do firm, które mają produkt oraz doświadczenie targowe, ale szukają sposobu na bezpieczny rozwój za granicą. To co wyróżnia Akcelerator PFR, to m.in. indywidualnie dobrane narzędzia, odpowiadające potrzebom firmy, bez konieczności samodzielnego organizowania konsultacji z wszystkimi podmiotami Grupy PFR - powiedział członek zarządu PFR Bartłomiej Pawlak, cytowany w komunikacie.

Akcelerator składa się z trzech elementów. Pierwszy z nich - Strefa Nowych Rynków - obejmuje szkolenia z praktycznej wiedzy o narzędziach służących rozwojowi eksportu, oferowanych przez Grupę PFR, zapewnia kontakty zagraniczne poprzez współpracę z siecią Zagranicznych Biur Handlowych PAIH na świecie oraz udział w wydarzeniach branżowych i rozmowy z partnerami zagranicznymi. Kolejna strefa - Strefa Firm - pozwala na indywidualną obsługę potrzeb uczestników poprzez koordynację procesu doboru narzędzi wsparcia eksportu znajdujących się w ofercie Grupy PFR. Trzecia strefa - Strefa Dialogu - obejmuje współpracę uczestników Akceleratora z administracją publiczną (m.in. MPiT, MSZ, placówkami dyplomatycznymi) i ekspertami w celu wypracowania założeń nowych rozwiązań służących rozwojowi eksportu w branży meblarskiej.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wdraża obecnie Program Moda na Eksport, który ma na celu m.in. upowszechnianie wśród polskich przedsiębiorców aktywnych strategii wejścia na rynki zagraniczne. Naszym celem jest promowanie rodzimych produktów markowych oraz wzmacnianie wizerunku naszego kraju i polskiej gospodarki na świecie. Bez ekspansji zagranicznej nie będzie innowacyjnej gospodarki. Akcelerator Eksportu Branży Meblarskiej wpisuje się w nurt podejmowanych przez Ministerstwo działań, a Grupa PFR jest ważnym partnerem w realizacji polityki proeksportowych Ministerstwa. Niewątpliwą wartością dodaną Akceleratora PFR jest możliwość współpracy z administracją publiczną przy projektowaniu narzędzi służących wsparciu procesów eksportowych firm - powiedziała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz, cytowana w komunikacie.

Rekrutacja do Akceleratora Eksportu Branży Meblarskiej rusza 12 października i potrwa dwa tygodnie do 26 października. Instrument jest dedykowany firmom z dominującym udziałem kapitału polskiego, które posiadają istotny potencjał produkcyjny oraz oryginalny produkt pod własną marką. Ponadto przedsiębiorstwa, które chcą przystąpić do akceleratora muszą przygotować lub już realizować strategię ekspansji zagranicznej. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny, a jedna edycja zaplanowana jest na 6 miesięcy, podano także w materiale.

AR/ISBnews