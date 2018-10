Ruszyły prace na Mierzei Wiślanej

Na Mierzei Wiślanej rozpoczęły się wstępne pomiary w miejscu planowanej budowy kanału żeglugowego w Nowym Świecie. To element prac przygotowawczych związanych z inwestycją, dzięki której skróci się droga wodna z Zalewu Wiślanego na Zatokę Gdańską.

Jak poinformowała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, w tym tygodniu wykonywane są prace wstępne dotyczące poglądowego wyznaczenia krawędzi przekopu w terenie, w miejscu planowanej lokalizacji. To element prac przygotowawczych, związanych z przedsięwzięciem

Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - wyjaśniła.

Dodała, że obecnie inwestor, czyli Urząd Morski czeka na wydanie decyzji środowiskowej.

Po jej uzyskaniu będziemy składać wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego i następnie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji - podkreśliła.

Jak wyjaśniła, Urząd Morski gromadzi niezbędną dokumentację dla potrzeb inwestycji. Do tej pory rozstrzygnięto przetarg na wykonanie badań ferromagnetycznych wraz z raportem dla potrzeb realizacji przedsięwzięcia. To badania na wodach Zalewu Wiślanego - na trasie planowanego toru podejściowego do Portu Elbląg. Polegają one na zlokalizowaniu obiektów metalowych, takich jak np. potencjalne niewybuchy i inne pozostałości wojenne. Rozstrzygnięto również przetarg na wykonanie dokumentacji geologicznej w obszarze kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną. Polegają one na wykonaniu projektu robót geologicznych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż bursztynu.

Zakończono również powierzchniowe badania archeologiczne na części lądowej planowanej inwestycji, a Urząd Morski czeka na raport z tych prac.

Inwestor czeka także na wydanie decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Olsztynie, po jej uzyskaniu będzie składać wniosek o wydanie pozwolenia wodno-prawnego i następnie wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji.

W piątek rozpoczęły się konsultacje społeczne dotyczące przekopu Mierzei Wiślanej, wszelkie uwagi można składać do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie. Potrwają one do 3 listopada. W tych dniach wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy przede wszystkim raportem o odziaływaniu na środowisko i aneksem do tego raportu w siedzibie RDOŚ w Olsztynie. Uwagi i wnioski można składać w tym terminie pisemnie, ustnie albo drogą elektroniczną.

Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marek Gróbarczyk zapewnił w środę w TVP Info, że przekop przez Mierzeję Wiślaną nie stwarza zagrożenia środowiskowego. W TVP Info minister był pytany, czy nie ma zagrożenia, że Komisja Europejska przeciwstawi się budowie przekopu przez Mierzeję Wiślaną.

Według rządu przekop Mierzei Wiślanej to inwestycja kluczowa, która ma ożywić gospodarczo Warmię i Mazury, a jednocześnie projekt ten realizowany jest pod kątem bezpieczeństwa państwa.

Zarząd woj. pomorskiego negatywnie zaopiniował plany inwestycji. W jego ocenie budzi ona obawy ze względów ekonomicznych i przyrodniczych. Z kolei sejmik województwa warmińsko-mazurskiego przyjął stanowisko, w którym poparł plan przekopu przez Mierzeję Wiślaną. Jak ocenił, to inwestycja istotna dla rozwoju subregionu elbląskiego.

Przekop przez Mierzeję Wiślaną, jeden z głównych projektów rządu PiS, ma powstać w miejscowości Nowy Świat, liczyć będzie ok. 1300 m długości i 5 m głębokości. Ma umożliwić wpływanie do portu w Elblągu jednostek o zanurzeniu do 4 m. Przez kanał będą mogły przepływać statki o długości 100 metrów i szerokości 20 m.

SzSz(PAP)