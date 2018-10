PO uszczelniało VAT? To jest ściema

Maciej Wolny w telewizji wPolsce.pl zapytał prof. Witolda Modzelewskiego prezesa Instytutu Studiów Podatkowych, byłego wiceministra finansów i autora pierwszej ustawy o VAT o tłumaczenia polityków PO w sprawie notatki opublikowanej w Super Ekspresie

Jak podkreślił profesor, w środowisku zawodowym znawców podatków nikt nie słyszał o “specjalistach podatkowych” jacy tym tematem się zajęli w czasach, gdy resortem kierował Rostowski i jego następca – Szczurek.

Do tej pory większość z nas przypisywała ową nieudolność w zwalczaniu patologii w podatku od towarów i usług w niekompetencji tych ludzi. Zresztą oni sami taką linią obrony przyjęli: dotąd nie wiedzieliśmy, nie było wiadomo, dopiero teraz. Ta notatka temu zaprzecza! - mówi profesor Modzelewski

Jest rzeczą bezsporną, że główną przyczyną patologii w każdym podatku jest prawo, a nie jego funkcjonowanie. Gdyby prawo było w miarę przyzwoite, to można by egzekwując je odstraszyć tych, którzy bezprawnie unikają opodatkowania. Natomiast jeżeli prawo to legalizuje lub utrudnia udowodnienie działań nielegalnych to trzeba zacząć od prawa - wyjaśnia ekspert podatkowy.