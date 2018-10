Zgubił się szef Interpolu

We Francji wszczęto śledztwo w związku z informacjami o zaginięciu szefa Interpolu Menga Hongweia - powiadomiły źródła we francuskiej policji. Meng nie daje znaku życia od blisko tygodnia, gdy wyjechał z Francji do Chin - podało francuskie radio Europe 1.

W sobotę 29 września 64-letni Meng wyjechał z Francji do Chin i nie ma z nim kontaktu. Jego zaniepokojona małżonka, która mieszka wraz z dziećmi w Lyonie, zgłosiła zniknięcie francuskim władzom. Kobieta została przesłuchana przez policję śledczą - podała rozgłośnia Europe 1.

Rzeczniczka Interpolu nie odbierała telefonów od agencji Reutera.

Meng - to były chiński wiceminister bezpieczeństwa publicznego. Na czele tej międzynarodowej organizacji policyjnej z siedzibą w Lyonie stoi od listopada 2016 roku; zastąpił Francuzkę Mireille Ballestrazzi. Jego wybór zaalarmował obrońców praw człowieka.

Ministerstwo bezpieczeństwa publicznego to główna instytucja policyjna w ChRL, która zajmuje się nie tylko zwalczaniem przestępczości, ale również uciszaniem i zatrzymywaniem krytyków rządzącej Komunistycznej Partii Chin, często działając poza prawem.

SzSz(PAP)