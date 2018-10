Zakłady Cegielskiego z dużym zastrzykiem gotówki

W piątek zostaje uruchomione 50,7 mln zł na realizację planu inwestycyjnego spółki H. Cegielski - Poznań, który zwiększy jej potencjał produkcyjny - poinformowało w komunikacie Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury produkcyjnej, termomodernizacja hal i wyposażenie ich w nowe maszyny, dostosowane do nowych zadań w spółce H. Cegielski - Poznań S.A. - będą mogły być zrealizowane w efekcie podpisanego dziś aneksu do umowy wsparcia niebędącego pomocą publiczną pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Przedsiębiorczości i Technologii a spółką” - napisano w komunikacie resortu przedsiębiorczości i technologii.

Dodano, że dzięki uruchomionym środkom spółka zmodernizuje infrastrukturę, zwiększy swój potencjał produkcyjny, co umożliwi jej rozwój oraz długoterminową poprawę rentowności.

Całkowity koszt inwestycji to 72,5 mln zł, z czego 50 mln 750 tys. zł (ok. 70 proc. nakładów) stanowi udzielone wsparcie, a 21 mln 750 tys. (ok. 30 proc. nakładów) to środki własne spółki.

Jak informuje resort przedsiębiorczości i technologii, H. Cegielski-Poznań jest rozpoznawalną na całym świecie firmą oferującą zaawansowane technologicznie produkty z wielu branż, takich jak energetyka, transport, gaz i petrochemia, inżynieria środowiskowa oraz produkcja konstrukcji stalowych.

Istotnym segmentem rynku dla spółki są urządzenia portowe do załadunku i rozładunku statków. Znaczny asortyment produkcji stanowią również wyroby produkowane na potrzeby przemysłu wydobywczego oraz elektrowni. 100 proc. akcji spółki H. Cegielski - Poznań należy do Skarbu Państwa. (PAP)SzSz