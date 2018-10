Przełom w polskim Amazonie aktl.

Elektroniczny system ocen pracowników, a wraz z nim wyśrubowane normy, na które narzekali pracownicy polskiego Amazona, zostanie od poniedziałku zawieszony. Jak mówią związkowcy, to pierwszy przypadek spełnienia ich postulatów - czytamy na money.pl. Amazon przesłał do redakcji wGospodarce.pl oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Elektroniczny system ocen Adapt działa w większości europejskich oddziałów Amazona. Rejestruje każdą czynność wykonywaną przez pracownika i sprawdza, czy wyrobił narzuconą normę.

System monitorował też błędy jakościowe. Dochodziło np. do sytuacji, w których pracownik odkładał jakąś paczkę na półkę z kodem, a kolejny, który szedł tą samą alejką, ją przekładał. Według systemu ten, który był na miejscu pierwszy, popełniał błąd. Choć faktycznie wcale nie musiał go popełnić.

Kilkukrotne niewyrobienie norm było, zgodnie z regulaminem pracy Amazona, podstawą do zwolnienia pracownika. Zdaniem związkowców narzucone im normy były jednak zbyt wysokie.

W polskim Amazonie działają dwa związki zawodowe. Ich przedstawiciele w czwartek spotkali się z zarządem firmy. Ustalono, że od 8 października system zostanie zawieszony.

To był pierwszy raz, kiedy faktycznie zarząd usiadł z nami do negocjacji i przyjął pewne postulaty - mówi Grzegorz Cisoń.

Zgodnie z porozumieniem system Adapt będzie zawieszony do końca stycznia. W tym czasie przedstawiciele związków, razem z przedstawicielami firmy, mają wypracować nowy, bardziej elastyczny system oceny pracy.

Amazon przesłanym redakcji oficjalne stanowisko, w którym czytamy:

Już 4 rok z rzędu oferujemy naszym pracownikom wspierającym nas podczas świątecznego szczytu sezonu dodatkowy bonus pieniężny. Jest to nasze standardowe działanie – a my tak jak zawsze skupiamy się nad tym, by te święta były niezwykle udane zarówno dla naszych klientów jak i osób u nas zatrudnionych. Roczne wynagrodzenie wszystkich naszych pracowników poziomu początkowego wzrośnie w stosunku do ubiegłego roku – jest to rezultat zarówno bonusu świątecznego jak i niedawno ogłoszonych podwyżek pensji. Pracujemy nad ujednoliceniem naszych polityk w całej naszej sieci logistycznej i jesteśmy zaskoczeni, że informacje na ten temat pojawiły się dzisiaj – proces ten trwa już bowiem od dłuższego czasu. Podobnie jak większość firm wyznaczamy cele naszym pracownikom i aktywnie wspieramy osoby, które mogą mieć problemy z ich osiągnięciem, oferując im dedykowane szkolenia – napisał Amazon w swoim stanowisku.