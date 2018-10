Milion mieszkań w 10 lat

Mamy potencjał, aby rozpocząć budowę 100 tysięcy mieszkań. Jest kapitał, jest lokalizacja, jest technologia i jest determinacja – powiedział Artur Soboń, wiceminister inwestycji i rozwoju, podczas konferencji poświęconej Mieszkaniu Plus.

To największy z dotychczasowych programów, realizowanych przez rząd. Faktycznie jest to przedsięwzięcie większe niż budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.

To program społeczny, który ma dać szanse na mieszkania tym rodzinom, których dochody nie uprawniają do pomocy, ale jednocześnie są zbyt niskie, aby mieć szanse na mieszkanie po cenach rynkowych. Takich rodzin może być nawet 40 proc. Ale ten program ma także szanse, aby uruchomić cały rynek mieszkaniowy – mówił Soboń. – Co roku w Polsce oddaje się średnio 150 tys. mieszkań. Po 10 latach dałoby to 1,5 mln mieszkań. Ale my chcemy, aby po 10 latach powstało 2,5 mln mieszkań. Każde 100 tys. mieszkań to 30 mld zł zainwestowanych w Polsce – dodał wiceminister.