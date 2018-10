Kończymy już konsultacje projektu ustawy o zatorach płatniczych i mamy nadzieję, że jeśli nie w przyszłym to za dwa tygodnie trafi on pod obrady rządu - powiedziała w piątek w Oświęcimiu minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz.

Szefowa resortu uczestniczyła w obywającym się w Oświęcimiu spotkaniu z przedsiębiorcami w ramach cyklu „Prawo do Przedsiębiorczości. Małe firmy wielkie zmiany”.

Minister mówiła, że zatory płatnicze poważnie utrudniają działalność gospodarczą. Firmy przez to nie inwestują, nie rozwijają się, a w skrajnych sytuacjach bankrutują.

Ten projekt zakłada przede wszystkim skrócenie okresów płatności. Te dziś rekordowo długie terminy - ponad 190 dni w Polsce nie jest wyjątkiem, lecz standardem - chcemy skrócić. Zaczynamy od siebie nakładając na administrację, z wyjątkiem szpitali, obowiązek płatniczy nieprzekraczający 30 dni. Jeśli chodzi o podmioty prywatne, to mówimy o 60 dniach w relacjach asymetrycznych, czyli +duży do małego+ - powiedziała.

Emilewicz dodała, że nałożony zostanie także obowiązek ujawnienia praktyk płatniczych.

Jak dodała, w przypadku przekraczania terminu płatności nastąpi „automatyczna zapadalność po przekroczeniu terminów w wysokości 5 proc. wartości niezapłaconej faktury”.

Minister zapowiedziała, że wprowadzona zostanie także tzw. ulga na złe długi.

Przedsiębiorca nie będzie zobowiązany do zapłacenia podatku w sytuacji, w której dostarczył towar lub usługę, wystawił fakturę, ale sam nie otrzymał wynagrodzenia z tego tytułu - wyjaśniła.

Jadwiga Emilewicz dodała, że rząd po roku sprawdzi działanie wprowadzanych mechanizmów.

Drugim istotnym wątkiem, o którym wspomniała minister, jest nowe prawo o zamówieniach publicznych. Przypomniała, że w procesie zamówień publicznych w ub.r. w Polsce wypracowanych zostało 8 proc. PKB.

Minister zapowiedziała, że nowe prawo o zamówienia publicznych ma być prostsze.

To m.in. zrównanie obu stron - zamawiającego i przystępującego - w dziedzinie praw i obowiązków - dodała.

Podkreśliła, że celem zmiany prawa jest m.in. „rozszczelnienie systemu”, aby o zamówienia ubiegało się więcej małych i średnich firm.

Minister powiedziała również, że 18 października Urząd Zamówień Publicznych uruchomi portal zakupowy.

Proces przystępowania do zamówień będzie prostszy dla małych wykonawców, ale i małych zamawiających - wyjaśniła.

Dyrektor katowickiego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego Marek Ćmiel mówił podczas swojej prezentacji o zmianach w tej instytucji.

Powstała już platforma elektroniczna do komunikacji z przedsiębiorcami, tzw. portal eUDT. Można tam sprawdzić stan swoich urządzeń i umówić się na badania. To wygodne forum komunikacji, dzięki któremu można zaoszczędzić czas - mówił.

Ćmiel dodał, że Urząd znany jest z badań urządzeń technicznych.

Często koszt i czas badania jest niewspółmiernie mały w stosunku do logistyki, czyli przygotowania urządzenia do badania. Wprowadzamy tu szereg innowacji, choćby badań metodą emisji akustycznej, czy prądami wirowymi. () Małych i średnich przedsiębiorstw najczęściej nie stać na własne laboratorium. UDT otwiera zatem własne pracownie mobilne, które będą mogły dotrzeć do przedsiębiorcy - mówił.