Prezes spółki JSW Koks odwołany ze stanowiska

Prezes należącej do grupy Jastrzębskiej Spółki Węglowej firmy JSW Koks Janusz Adamczyk został w piątek odwołany ze stanowiska - potwierdziła JSW. Adamczyk kierował koksowniczą spółką od maja 2016 roku.

Informację o odwołaniu prezesa JSW Koks potwierdziła rzeczniczka JSW Katarzyna Jabłońska-Bajer. Nie podano przyczyn odwołania prezesa Adamczyka.

W piątek odbyło się walne zgromadzenie spółki JSW Koks, gdzie jednym z punktów były zmiany w jej zarządzie. Zapadła decyzja o odwołaniu prezesa z pełnionej funkcji - powiedziała rzeczniczka.

Obowiązki prezesa zgodnie z procedurą przejął wiceprezes spółki ds. produkcji i techniki.

Zatrudniająca ok. 2,4 tys. osób firma JSW Koks to spółka skupiająca aktywa koksownicze Jastrzębskiej Spółki Węglowej, złożona z dawnego Kombinatu Koksochemicznego w Zabrzu (z koksowniami także w Radlinie i Dębieńsku) oraz Koksowni Przyjaźń w Dąbrowie Górniczej.

Produkcja koksu, skupiona w spółce JSW Koks, należy do strategicznych obszarów działania grupy JSW. Jesienią ub. roku jej przedstawiciele poinformowali, że do 2030 r. przeznaczy ona ok. 1,5 mld zł na inwestycje odtworzeniowe i rozwojowe w swoich koksowniach. Wśród strategicznych przedsięwzięć w tym segmencie znalazło się m.in. odtworzenie baterii nr 4 i 3 Koksowni Przyjaźń, a także kontynuacja modernizacji Koksowni Radlin oraz Koksowni Jadwiga. JSW rozważa również produkcję adsorbentów węglowych w wygaszanej obecnie koksowni Dębieńsko.

Średni wiek baterii koksowniczych w spółce JSW Koks wynosi ponad 18 lat, wobec niespełna 23 lat średnio w Europie i ponad 25 lat na świecie. Pracują cztery baterie w dąbrowskiej Koksowni Przyjaźń oraz po jednej w koksowniach Jadwiga i Radlin. Koksownia Dębieńsko, gdzie pracowała najstarsza, 33-letnia bateria, została na początku września wyłączona. Grupa JSW chce utrzymać produkcję koksu na poziomie niespełna 4 mln ton rocznie i poprawiać jakość produktów.

SzSz (PAP)