Morawiecki: Wychodzimy z pułapki średniego dochodu

Polska jest coraz bardziej zauważana na świecie, ale my chcemy wedrzeć się do I ligi, co rodzi napięcia. To jest jeden z powodów, dla którego jesteśmy tak mocno atakowani. Atakują nas także dlatego, że coraz lepiej radzimy sobie w walce z mafiami VAT-owskimi – powiedział premier Mateusz Morawiecki w rozmowie z Jackiem Karnowskim w Telewizji wPolsce.pl.

Premier właśnie wrócił z USA, gdzie m.in. otworzył sesje nowojorskiej giełdy. Jak powiedział, odbył wiele rozmów z inwestorami. Warto przypomnieć, że niedawno Polska została uznana za rynek rozwinięty – to był pierwszy awans od 10 lat.

To jest gest realny, daje nam poważne argumenty w rozmowach z inwestorami. A takich rozmów miałem wiele. Wszyscy pytali, jak to jest, że opozycja krzyczy o upadającej praworządności, a tymczasem agencja, zajmująca się tworzeniem indeksów, która kontroluje jakość i stabilność instytucji, która sprawdza poziom praworządności, przesuwa nas do grona krajów rozwiniętych – mówił premier. – Mówiłem też o tym, co się dzieje z VAT, o tym, że przez 8 lat Platformy VAT rośnie o 15 proc., a my w ciągu roku zwiększamy wpływy o 23 proc. – dodał Morawiecki.

Premier powiedział, że wzrost wpływów z VAT jest nadal widoczny i że co miesiąc udaje się zwiększyć wpływy o 2-3 mld zł.

Ostatnio wdrożyliśmy podzieloną płatność czy weryfikację przelewów na rachunkach bankowych i te rozwiązania dają świetne rezultaty – powiedział Morawiecki.

Premier zapowiedział także weryfikację osób, które pojawiły się ostatnio w Polsce jako imigranci.

Sprawdzamy, skąd te osoby się przyjeżdżają i w jaki sposób się tutaj zjawiają. Chodzi oczywiście o metody legalne, na przykład słyszałem, że wiele osób przyjeżdża tutaj niby na studia a potem na przykład jadą dalej – mówił premier.

Dodał jednak, że rządowi zależy przede wszystkim na tym, by do Polski wracali Polacy – zarówno ci, którzy wyjechali wcześniej za granicę, jak i ci, których historia pozostawiła poza granicami naszego kraju. Jedną z metod przyciągania Polaków jest wzrost dochodów.

Cieszymy się, że pensje Polaków rosną najszybciej od wielu lat. Tym, którzy mają za małe pensje, staramy się pomagać. Jeśli idzie o pracowników, to nam zależy, aby polscy pracownicy zarabiali jak najwięcej. Jedną z pułapek była pułapka średniego dochodu. Powoli nam się udaje z tej pułapki wychodzić, czego dowodem jest najniższe w historii Polski bezrobocie – powiedział Mateusz Morawiecki.

Przyznał, że Polska zmienia swój sposób konstruowania rezerw walutowych, czego efektem są zakupy złota (ostatnio NBP kupił ok. 12 ton złota).

Chcemy, używając jak najbardziej bezpiecznych mechanizmów, zabezpieczyć się przed ewentualnym kryzysem. Budujemy po prostu rezerwy na lepsze czasy. Złoto jest takim buforem. Poza tym czemu mamy finansować obligacje krajów zachodnich, które nie dają nam żadnego zysku? Banki centralne Wielkiej Brytanii czy Czech inaczej konstruują swoje rezerwy – wyjaśnił premier.

Mateusz Morawiecki nawiązał także do taśm, o których pisał Onet.pl.

Zdumiałem się, bo dokładnie te same taśmy były w Newsweeku 2,5 roku temu. I nagle ta sama grupa wydawnicza – niemiecko-szwajcarska - odgrzewa te taśmy. Być może stało się tak, że w trakcie rozmowy zaatakowałem chciwość niemieckich i szwajcarskich kół finansowych – powiedział Mateusz Morawiecki.

